ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.25
usd:
338.11
bux:
101990.76
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Felvonják a zászlót egy kínai hadihajón a Csöcsiang tartománybeli Csousan hadikikötőjében 2022. december 20-án, a térségben tartandó orosz-kínai hadgyakorlatot megelőző napon. Az egyhetes közös gyakorlatozáson Oroszország a csendes-óceáni flottjának zászlóshajójával, a Varjag rakétacirkálóval, valamint a Saposnyikov marsallról elnevezett fregattal képviselteti magát, míg a kínai haditengerészet egyebek mellett manőverező rakétával felszerelt rombolókat és fregattokat használ a Kelet-kínai-tengeren tarott hadgyakorlaton.
Nyitókép: Li Jün

Kikötői díj - Íme a kínai válasz az amerikai vámokra

Infostart / MTI

Az amerikai vállalatok és magánszemélyek tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltetett, illetve az Egyesült Államokban épített vagy amerikai zászló alatt hajózó hajók október 14-től megemelt kikötői díjakat kötelesek fizetni - közölte a kínai közlekedési minisztérium.

A bejelentés a kínai hajókra kivetett megemelt amerikai kikötői díjakra adott válaszintézkedés.

Szintén október 14-től ugyanis a Kínában épített, illetve kínai tulajdonban lévő vagy kínai vállalatok által üzemeltetett hajóknak egyszeri díjat kell fizetniük első kikötéskor az Egyesült Államokban. Elemzők becslései szerint a díj meghaladhatja az egymillió dollárt egy 10 ezer konténert szállító hajó esetében, és 2028-ig évente emelkedhet.

Emellett a kínai tulajdonban lévő vagy kínai vállalatok által üzemeltetett hajókra az Egyesült Államokba érkezéskor a nettó szállítmány után tonnánként 80 dolláros átalánydíjat vetnek ki.

Az amerikai kereskedelmi képviselő (USTR) vizsgálatát követően a Kínához köthető hajókra kivetett amerikai díjak részét képezik az Egyesült Államok szélesebb körű erőfeszítéseinek a hazai hajóépítés újraindítása és Kína haditengerészeti és kereskedelmi hajózási erejének gyengítése céljából.

"Ez egyértelműen diszkriminatív, súlyosan sérti a kínai hajózási ipar jogos érdekeit, komolyan zavarja a globális ellátási lánc stabilitását, és súlyosan aláássa a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi rendet" - áll a kínai minisztérium közleményében.

A kínai közlekedési minisztérium közlése szerint az október 14-től a kínai kikötőkbe érkező amerikai hajókra a nettó szállítmány tonnájaként 400 jüan (56,13 dollár) díjat vetnek ki. Az összeg 2026. április 17-től 640 jüanra, 2027. április 17-től 880 jüanra, egy év múlva pedig 1120 jüanra emelkedik.

Elemzők szerint tavaly kínai hajógyárak több mint ezer kereskedelmi hajót építettek, míg az Egyesült Államok kevesebb mint tízet.

Kezdőlap    Külföld    Kikötői díj - Íme a kínai válasz az amerikai vámokra

kínai

kikötő

vámháború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyasmire készülnek a világ legnagyobb bankjai, ami miatt izgulhatnak a kriptósok

Olyasmire készülnek a világ legnagyobb bankjai, ami miatt izgulhatnak a kriptósok

Tíz jelentős bank, köztük a Bank of America, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs és az UBS közösen vizsgálja egy stablecoin kibocsátásának lehetőségét, ami újabb jele annak, hogy a hagyományos pénzügyi szektor igyekszik alkalmazkodni a digitális eszközök növekedéséhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne hagyd ki: hétfőn indul a kkv-k 3 százalékos hitelprogramja

Ne hagyd ki: hétfőn indul a kkv-k 3 százalékos hitelprogramja

A program részeként kis- és közepes vállalkozások maximum 150 millió forint értékben vehetnek majd fel 3 százalékos, fix kamatozású hiteleket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ceasefire comes into force as IDF pulls out of parts of Gaza

Ceasefire comes into force as IDF pulls out of parts of Gaza

Thousands of displaced Palestinians are making their way to their homes in the north of the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 19:48
Európa nagyjai dicsérik Trumpot a gázai béke miatt, de Ukrajnának is kérnek valamit
2025. október 10. 18:32
Brüsszel kapni fog egy hatalmas gyomrost
×
×
×
×