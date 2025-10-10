Kikötői díj - Íme a kínai válasz az amerikai vámokra

A bejelentés a kínai hajókra kivetett megemelt amerikai kikötői díjakra adott válaszintézkedés.

Szintén október 14-től ugyanis a Kínában épített, illetve kínai tulajdonban lévő vagy kínai vállalatok által üzemeltetett hajóknak egyszeri díjat kell fizetniük első kikötéskor az Egyesült Államokban. Elemzők becslései szerint a díj meghaladhatja az egymillió dollárt egy 10 ezer konténert szállító hajó esetében, és 2028-ig évente emelkedhet.

Emellett a kínai tulajdonban lévő vagy kínai vállalatok által üzemeltetett hajókra az Egyesült Államokba érkezéskor a nettó szállítmány után tonnánként 80 dolláros átalánydíjat vetnek ki.

Az amerikai kereskedelmi képviselő (USTR) vizsgálatát követően a Kínához köthető hajókra kivetett amerikai díjak részét képezik az Egyesült Államok szélesebb körű erőfeszítéseinek a hazai hajóépítés újraindítása és Kína haditengerészeti és kereskedelmi hajózási erejének gyengítése céljából.

"Ez egyértelműen diszkriminatív, súlyosan sérti a kínai hajózási ipar jogos érdekeit, komolyan zavarja a globális ellátási lánc stabilitását, és súlyosan aláássa a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi rendet" - áll a kínai minisztérium közleményében.

A kínai közlekedési minisztérium közlése szerint az október 14-től a kínai kikötőkbe érkező amerikai hajókra a nettó szállítmány tonnájaként 400 jüan (56,13 dollár) díjat vetnek ki. Az összeg 2026. április 17-től 640 jüanra, 2027. április 17-től 880 jüanra, egy év múlva pedig 1120 jüanra emelkedik.

Elemzők szerint tavaly kínai hajógyárak több mint ezer kereskedelmi hajót építettek, míg az Egyesült Államok kevesebb mint tízet.