Donald Trump felesége titokban levelezget Vlagyimir Putyinnal

A first lady beszédében felidézte, hogy augusztusban levelet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az Oroszországba hurcolt ukrán gyerekek ügyében. Elmondása szerint a levelet férje, Donald Trump adta át személyesen Putyinnak alaszkai találkozójukon. Hozzátette: az orosz elnök írásban válaszolt, jelezve együttműködési szándékát, és ezt követően közvetlen kommunikáció alakult ki közte és Putyin között a gyermekek ügyében. Az elmúlt hónapokban a két fél részvételével több bizalmas háttéregyeztetés és telefonos megbeszélés zajlott.

Az elmúlt 24 órában nyolc ukrán gyermek térhetett vissza családjához – jelentette be a first lady, hozzátéve, hogy a tárgyalások a további gyermekek hazatéréséről is folytatódnak. Melania Trump elmondta, hogy három gyermeket a frontvonalbeli harcok miatt választott el a háború a szüleitől, további öt pedig a konfliktus következtében került távol családtagjaitól. A nyolc gyermek között volt egy kislány is, akit Ukrajnából Oroszországba vittek vissza, hogy újra találkozhasson a családjával.

Melania Trump kiemelte, hogy megbízottja közvetlenül az orosz elnök munkatársaival dolgozott együtt a gyermekek biztonságos hazatérése érdekében. Az orosz hatóságok a folyamat során adatlapokat, fényképeket, valamint orvosi és pszichológiai jelentéseket adtak át a gyerekekről; ezeket az ukrán és az orosz gyermekjogi biztos közösen ellenőrizte, hitelességüket pedig az amerikai kormány is megerősítette - tette hozzá.

A first lady hangsúlyozta, hogy az együttműködés célja a háború sújtotta gyerekek helyzetének átlátható kezelése, az egészségügyi információk szabad cseréje, valamint annak biztosítása, hogy a gyerekek addig is kapcsolatban maradhassanak családjaikkal, amíg mindannyian visszatérhetnek otthonukba. Külön kitért azokra is, akik a háború idején még kiskorúak voltak, de időközben nagykorúvá váltak, és jelenleg Oroszországban élnek. Az ő hazatérésük előkészítése is folyamatban van – tette hozzá.