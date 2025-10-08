ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Sosem látott havazás a Himalájában, már halottról is tudnak a mentők 4900 méteren

Infostart
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Kétszázan még mindig arra várnak, hogy valahogy lesegítsék őket arról a helyről, ahol soha nem látott havazás indult pénteken.

Mint az Infostart is hírül adta, mentőcsapatok dolgoznak jó ideje a Mount Everesten, mivel - a kínai állami média jelentései szerint - a havazás megközelíthetetlenné tette a hegy keleti lejtőit, csaknem ezer ember rekedt ott, 4900 méteren.

Friss tudósítások szerint már halott is van, és a mentés második napján, kedden még mindig 200-an ott voltak az elzárt zónában, ahol péntek este kezdett szakadni a hó.

Mint a Híradó.hu összefoglalójából kiderül, több túrázó már nyilatkozni is tudott, ők a szüntelen havazásra és a kihűlésre panaszkodtak, őket már elérték a hegyimentők, és Kudangba vitték le.

Egy természetfotós, Sucsang Dong is a több száz turista között volt, akik a kínai aranyhét ünnepére utaztak a hegységhez, ő a tibeti lejtőkről szerette volna megörökíteni a Himalája csodáját, amikor lecsapott a hóvihar, de olyan, amilyet még soha nem látott, sokak ruhája a sűrű hóesésben teljesen átázott, ez vezetett hipotermiához.

Egy 27 éves nyilatkozó bő tucatszor járt már a hegyekben, de ilyen időt még nem tapasztalt.

