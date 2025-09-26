Moszkva: Donald Trump felelőtlen és veszélyes dolgokat mond

Az orosz állami televíziónak adott interjúban Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője bírálta "az orosz repülőgépek lelövésének szükségességére vonatkozó kijelentéseket, amelyek a legjobb esetben is óvatlanok, felelőtlenek és súlyos következményekkel járnak".

Donald Trump kedden úgy ítélte meg, hogy a NATO-tagállamoknak le kellene lőniük a légterüket megsértő orosz gépeket, miután orosz harci gépek nem egészen két hét leforgása alatt háromszor hatoltak be NATO-tagországok légterébe.

A NATO kedden figyelmeztette Moszkvát, hogy meg kell állítania az "eszkalációt",

és biztosította Oroszországot afelől, hogy a szövetség kész magát minden lehetséges eszközzel megvédeni, de nem említette a repülőgépek lelövését. A NATO a múlt héten közölte, hogy elfogott három orosz MiG-31-es vadászgépet, miután beléptek Litvánia légterébe.

Dmitrij Peszkov ezt visszautasította. "Semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő" - hangsúlyozta.