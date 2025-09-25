ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök
Nicolas Sarkozy volt francia elnök távozik a párizsi fellebbviteli bíróságról fellebbezésének ítélethirdetése után, 2023. május 17-én. A bíróság helybenhagyta Sarkozy egy év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetését, amelyet az első fokú bíróság befolyással üzérkedés és korrupció miatt szabott ki rá.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Bűnösnek mondta ki a bíróság Nicolas Sarkozy volt francia elnököt

Infostart / MTI

Bűnösnek mondta ki a párizsi büntetőbíróság csütörtökön Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszervezetben való részvételért a 2007-es elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben. Ugyanakkor felmentették a közpénzzel való visszaélés és a passzív korrupció vádja alól.

A korábbi elnököt (2007-2012) azzal gyanúsítják, hogy megállapodott a 2011-ben meggyilkolt Moammer el-Kadhafi líbiai vezetővel arról, hogy az elnökválasztási kampányához törvénytelen módon pénzügyi támogatást ad.

A bíróság elnöke az ítéletben kifejtette, hogy az exelnök azért vétkes bűnszövetkezetben való részvételben, mert megengedte, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők pénzügyi támogatást szerezzenek a líbiai rezsimtől a 2007-es elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió eurós összegben.

A korrupcióellenes hivatal tízévi nyomozás után 13 embert gyanúsított meg bűnszövetkezetben való részvétellel, köztük több volt kormánytagot.

Márciusban, a 12 héten át tartó per végén a korrupciós ügyekkel foglalkozó országos pénzügyi ügyészség hétévi börtönbüntetést, valamint a közügyektől való ötévi eltiltást és 300 ezer eurós (120 millió forint) pénzbüntetést indítványozott Nicolas Sarkozy ellen.

