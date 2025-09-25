Bűnösnek mondta ki a bíróság Nicolas Sarkozy volt francia elnököt

A korábbi elnököt (2007-2012) azzal gyanúsítják, hogy megállapodott a 2011-ben meggyilkolt Moammer el-Kadhafi líbiai vezetővel arról, hogy az elnökválasztási kampányához törvénytelen módon pénzügyi támogatást ad.

A bíróság elnöke az ítéletben kifejtette, hogy az exelnök azért vétkes bűnszövetkezetben való részvételben, mert megengedte, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők pénzügyi támogatást szerezzenek a líbiai rezsimtől a 2007-es elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió eurós összegben.

A korrupcióellenes hivatal tízévi nyomozás után 13 embert gyanúsított meg bűnszövetkezetben való részvétellel, köztük több volt kormánytagot.

Márciusban, a 12 héten át tartó per végén a korrupciós ügyekkel foglalkozó országos pénzügyi ügyészség hétévi börtönbüntetést, valamint a közügyektől való ötévi eltiltást és 300 ezer eurós (120 millió forint) pénzbüntetést indítványozott Nicolas Sarkozy ellen.