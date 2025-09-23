Orbán Viktor keményen reagált a mentelmi ügyes döntésre

A Tisza párt vezetőjének ügyében a JURI bizottság kedden döntött. Nem kapott támogatást Dobrev Klára DK-elnök és Ilaria Salis olasz EP-képviselő (aki a vád szerint részt vehetett a 2023 februári Becsület Napján történt cselekményekben, amikor több országból érkezett antifák megvertek több férfit az utcán) mentelmi jogának felfüggesztése sem. A jogi bizottság csak javaslatot tesz, az ügy az Európai Parlament plenáris ülése elé fog kerülni, a képviselők ott hozhatják meg a végső döntést.

Orbán Viktor a Facebookon reagált: "Szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt. Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere. Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz."