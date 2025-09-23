ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
ROME, ITALY - APRIL 26: Graffiti next to enlarged photos of Ilaria Salis and a letter written by her are displayed on a wall in the working-class Quarticciolo neighborhood, calling for her freedom on April 26, 2024 in Rome, Italy. Ilaria Salis is a 39-year-old activist and primary school teacher from Monza, Italy, who was arrested in Budapest and held in an Hungarian prison since February 2023. She was accused of taking part in alleged assaults by members of an anti-fascist group against neo-Nazis sympathisers in the wake of the far-right Day of Honour commemoration rally. In March 2024, a Budapest court rejected her request to be put under house arrest. Ilaria Salis is officially a candidate for the European elections with Alleanza Verdi Sinistra. (Photo by Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images)
Nyitókép: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

Szijjártó Péter: az Európai Parlament egy terrorista oldalára állt

Infostart / MTI
Az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy nem járult hozzá az antifa terrorista Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséhez, ezzel segítve őket a felelősségre vonás elkerülésében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy előző héten olyan javaslattal fordult az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz, hogy az Egyesült Államok példáját követve minősítsék terrorszervezetnek az Antifa mozgalmat.

„Mert az Antifa az egy terrorszervezet. Az Antifa szélsőséges ideológiát terjeszt, és ennek a szélsőséges ideológiának a keretében gyakorlatilag biztatást adnak arra, hogy mindazokkal szemben erőszakosan lépjenek fel, akik ezzel az erőszakos ideológiával nem értenek egyet” – húzta alá.

„Hát mit csináltak Magyarországon? Mit csináltak Budapesten? Mit csinált ez az Ilaria Salis nevű nő Budapesten? Egy banda tagjaként a nyílt utcán, Magyarországon embervadászatot hajtottak végre, és agyonvertek embereket csak azért, mert azt gondolták róluk, hogy valamifajta más ideológiát követnek” – folytatta.

„Ez terrorizmus, ezt nem lehet másként minősíteni, ez nyílt utcai embervadászat. Most az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt, és azt mentegeti” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az Európai Parlament ismételten kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy Magyar Pétert és Ilaria Sarist „mentegetik és rejtegetik a magyar hatóságok elől”.

„Én azt gondolom, hogy aki bűncselekményt követett el, az ne bújjon a mentelmi joga mögé, mégis most ez történik mindkét személy esetében, és az Európai Parlament jól láthatóan segíti ezeket az embereket abban, hogy bujkáljanak a felelősségre vonás alól” – fogalmazott.

„Én továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy az Antifát igenis terrorszervezetté kell nyilvánítani, mert az, és az Európai Parlament ebben az esetben egy terrorszervezetet menteget, ami egészen egyszerűen elfogadhatatlan, felháborító” – összegzett.

