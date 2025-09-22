Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

Donald Trump amerikai elnök és Elon Musk technológiai milliárdos először jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt azóta, hogy az év elején konfliktusba kerültek – írja a liner.hu. A két egykori szövetséges a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk búcsúztatásán találkozott az arizonai Glendale-ben.

Trump és Musk egymás mellett ültek a gyászolók között, majd az elnök kezet nyújtott a Tesla alapítójának. A két férfi rövid, de őszinte kézfogást váltott – ami az előzmények, viharos szópárbajaik majd Musk Trump-ellenes tettei fényében nagyon meglepő gesztus. Kérdéses, jelent-e valamit, most az elemzők azt találgatják, hogy a személyes kapcsolatokra mindig is nagy hangsúlyt fektető Trump viselkedése jelenthet-e fordulatot kettőjük viszonyában.

ElonMusk később az X platformon megosztott egy fotót, amelyen Trump társaságában látható, és mindössze ennyit írt hozzá: „Charlie-ért.”

A találkozó hónapokkal azután történt, hogy Musk május végén távozott a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) éléről. Lemondását az váltotta ki, hogy nyíltan bírálta Trump nagyszabású „Big Beautiful Bill” nevű törvénycsomagját, ami szerinte aláásta a költségcsökkentési törekvéseit.

A nyilvános vita során Musk az elnök elmozdítását követelte, sőt egy új politikai párt létrehozását is szorgalmazta, amely kihívást jelenthetne a Republikánus Párt számára. Trump válaszul azzal fenyegetőzött, hogy megvonja Musk állami szerződéseit, és kijelentette, a milliárdos „Trump Derangement szindrómában” szenved, miután távozott a kormányzati munkából.