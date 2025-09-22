ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.05
usd:
332.44
bux:
0
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök (j) és Elon Musk milliárdos amerikai üzletember kezet fog 2025. május 30-án a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartott sajtótájékoztatójukon, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy Musk távozik a Kormányzati Hatékonysági Osztály (Department of Government Efficiency - DOGE) éléről. Az összesítések szerint a DOGE munkájának köszönhetően január 20-a óta 175 milliárd dollár (mintegy 65 ezer milliárd forint) megtakarítást értek el a szövetségi költségvetésben, többnyire kiadáscsökkentés formájában.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

Infostart

Váratlan gesztus tett egymás felé a két egymással igen feszült viszonyban lévő férfi.

Donald Trump amerikai elnök és Elon Musk technológiai milliárdos először jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt azóta, hogy az év elején konfliktusba kerültek – írja a liner.hu. A két egykori szövetséges a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk búcsúztatásán találkozott az arizonai Glendale-ben.

Trump és Musk egymás mellett ültek a gyászolók között, majd az elnök kezet nyújtott a Tesla alapítójának. A két férfi rövid, de őszinte kézfogást váltott – ami az előzmények, viharos szópárbajaik majd Musk Trump-ellenes tettei fényében nagyon meglepő gesztus. Kérdéses, jelent-e valamit, most az elemzők azt találgatják, hogy a személyes kapcsolatokra mindig is nagy hangsúlyt fektető Trump viselkedése jelenthet-e fordulatot kettőjük viszonyában.

ElonMusk később az X platformon megosztott egy fotót, amelyen Trump társaságában látható, és mindössze ennyit írt hozzá: „Charlie-ért.”

A találkozó hónapokkal azután történt, hogy Musk május végén távozott a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) éléről. Lemondását az váltotta ki, hogy nyíltan bírálta Trump nagyszabású „Big Beautiful Bill” nevű törvénycsomagját, ami szerinte aláásta a költségcsökkentési törekvéseit.

A nyilvános vita során Musk az elnök elmozdítását követelte, sőt egy új politikai párt létrehozását is szorgalmazta, amely kihívást jelenthetne a Republikánus Párt számára. Trump válaszul azzal fenyegetőzött, hogy megvonja Musk állami szerződéseit, és kijelentette, a milliárdos „Trump Derangement szindrómában” szenved, miután távozott a kormányzati munkából.

Kezdőlap    Külföld    Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

donald trump

elon musk

charlie kirk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

Charlie Kirk neve örökké élni fog a legnagyobb amerikai patrióták krónikáiban – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán a glendale-i State Farm stadionban, sok tízezer ember előtt. Beszédet mondott a kormány több tagja, az özvegy, Erika Kirk és ifjabb Donald Trump is. Az amerikai elnök a legmagasabb polgári kitüntetést adományozta Charlie Kirknek, akit szűk családi körben temetnek majd el.
 

Erika Kirk, az özvegy megrázó beszéde Charlie Kirk búcsúztatásán: „láttam utána a testét”

Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak

Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

Budapesten is égtek a mécsesek Charlie Kirkért

Baloldali gyűlölethullámról beszél a Kirk-gyilkosság kapcsán az olasz kormányfő

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Vasárnap a Baltikum fölött járőröző német és svéd vadászgépek fogtak orosz gépeket, ezúttal nemzetközi légtérben. Észtország kérésére hétfőn, magyar idő szerint délután négykor az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO ül össze megvitatni a légtérsértéseket. Ukrajnában az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre Donyeck megyében, a drónok pedig Zaporizzsját támadták az éjszaka folyamán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 22.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 22.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Kirk's widow, Erika, also delivers a tearful speech, saying she forgives her husband's alleged killer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 07:36
Katasztrófa Spanyolországban, autókat sodort el a víz, a barcelonai reptéren is gondok vannak
2025. szeptember 22. 07:00
FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak
×
×
×
×