ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.88
usd:
331.65
bux:
99637.4
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. Trump bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységei a következő hetekben Washingtonba érkeznek, hogy megerősítsék a főváros közbiztonságát.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk Donald Trumpéknak Angliában

Infostart

Az amerikai elnök a feleségével utazott egy helikopteren az Egyesült Királyságban.

Donald Trump helikopterének kényszerleszállást kellett végrehajtania, miközben az Egyesült Államok elnöke és a first lady is a fedélzeten tartózkodott – írta a The Daily Mail alapján az Index. Úgy tudni, az elnöki helikopter hidraulikai problémát szenvedett el visszaúton a Chequersből, ahol Trump Keir Starmerrel tartott közös sajtótájékoztatót.

Donald és Melania Trump sértetlenül átszállt egy tartalék helikopterre, majd az Air Force One-nal indultak vissza az Egyesült Államokba.

A Fehér Ház közleménye szerint egy kisebb hidraulikai probléma lépett fel, és elővigyázatosságból szálltak le a pilóták egy helyi repülőtéren (a brit lap szerint Lutonon), mielőtt elérték volna a Stansted repülőteret.

Kezdőlap    Külföld    Kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk Donald Trumpéknak Angliában

donald trump

helikopter

kényszerleszállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, az ukrán haderő Dobropillija és Pokrovszk térségében offenzívába kezdett, és az akció fő sikerének azt nevezte, hogy megfosztották az orosz erőket "azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak, amit hosszú ideje terveztek". Miközben az Egyesült Államok és a NATO legelső, PURL-alapon keresztül biztosított katonai segélycsomagja megérkezett Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök nagy-britannai útján kijelentette: azt hitte az orosz-ukrán háború megoldása lesz a legkönnyebb számára, de Putyin "igazán cserben hagyta" őt. Az amerikai elnök ezen túl az orosz olaj vásárlásának leállítására sürgette az európai országokat tegnap. Csütörtökön emellett változások történtek a Kreml berkein belül: távozott Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, Dmitrij Kozak az elnöki apparátus vezetőhelyettesi posztjáról, aminek a hátteréről itt írtunk. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kutyák százait kínozta a csöngei horrortelepen: most elítélték a brutális állattenyésztőt

Kutyák százait kínozta a csöngei horrortelepen: most elítélték a brutális állattenyésztőt

Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. Elítélték azt az osztrák nőt, aki ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Concerns grow that the Trump administration is curtailing criticism after ABC host Jimmy Kimmel's show was cancelled.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 10:16
Nem tudnak mit csinálni az oroszok ezzel az ellenséges eszközzel
2025. szeptember 19. 10:05
Új háborús ötlete van az észak-koreai diktátornak
×
×
×
×