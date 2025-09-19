Kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk Donald Trumpéknak Angliában

Donald Trump helikopterének kényszerleszállást kellett végrehajtania, miközben az Egyesült Államok elnöke és a first lady is a fedélzeten tartózkodott – írta a The Daily Mail alapján az Index. Úgy tudni, az elnöki helikopter hidraulikai problémát szenvedett el visszaúton a Chequersből, ahol Trump Keir Starmerrel tartott közös sajtótájékoztatót.

Donald és Melania Trump sértetlenül átszállt egy tartalék helikopterre, majd az Air Force One-nal indultak vissza az Egyesült Államokba.

A Fehér Ház közleménye szerint egy kisebb hidraulikai probléma lépett fel, és elővigyázatosságból szálltak le a pilóták egy helyi repülőtéren (a brit lap szerint Lutonon), mielőtt elérték volna a Stansted repülőteret.