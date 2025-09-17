ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.33
usd:
327.88
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az újraválasztásért induló Jair Bolsonaro brazil elnök beszédet mond egy kampányrendezvényen Santosban 2022. szeptember 28-án. Brazíliában október 2-án rendeznek elnök- és parlamenti választásokat.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Guilherme Dionísio

Bőrrákja van a jobboldal ikonikus figurájának

Infostart / MTI

Veseproblémája miatt kórházban kezelték az államcsínykísérlet miatt 27 évi börtönre ítélt Jair Bolsonaro volt brazil elnököt, aki időközben már el is hagyhatta a klinikát, de kiderült, hogy a bőrrák egy formájában szenved.

Az augusztus óta házi őrizetben tartott volt jobboldali elnököt (2019–2022) őrizet alatt szállították be kedden a brazíliavárosi DF Star magánklinikára rosszulléte miatt, és az éjszaka megfigyelés alatt tartották – közölte a családja.

A hetvenéves Bolsonaro egészsége gyenge azóta, hogy 2018-ban az elnökválasztás előtt egy kampánygyűlésen megkéselték.

A klinika kórlapja szerint a volt elnök kiszáradással, gyors szívveréssel és alacsony vérnyomással érkezett a kórházba.

„A vizsgálatok vérszegénységet és veseelégtelenséget állapítottak meg”, és a volt elnököt szerdán megfigyelés alatt tartották, hogy megállapítsák, továbbra is szükség van-e a kórházi kezelésre, majd kora délután távozhatott a klinikáról.

Orvosai szerdán bejelentették: a napokkal korábban történt mintavétel alapján megállapították, hogy a volt elnök pikkelyes sejt karcinómában szenved. Claudio Birolini orvos újságírók előtt kijelentette, hogy

„ez a fajta bőrrák súlyosabb következményekkel járhat”.

A brazil legfelsőbb bíróság csütörtökön 27 évi börtönre ítélte Bolsonarót. A vádpontok egyike puccskísérlet a 2022-es elnökválasztási verseny elvesztését követően a vetélytárs, Luiz Inácio Lula da Silva ellen egy olyan összeesküvésben, amelynek részeként Lula, továbbá Geraldo Alckmint, Brazília megválasztott alelnöke és Alexandre de Morais, a legfelsőbb bíróság egyik tagjának meggyilkolását is tervezték. A vádpontok között szerepelt továbbá részvétel fegyveres bűnszervezetben, a demokratikus jogállamiság erőszakos eltörlésére tett kísérlet, erőszakos károkozás és műemlék megrongálása.

Bolsonaro csak akkor kezdheti meg a büntetése letöltését, ha minden fellebbezési lehetőséget kimerítettek. A védelem már közölte, hogy rövidesen fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen.

Kezdőlap    Külföld    Bőrrákja van a jobboldal ikonikus figurájának

brazília

betegség

jair bolsonaro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Friedrich Merz kancellár és Alice Weidel AfD-elnök szópárbaja nyomta rá bélyegét a Bundestag szerdai általános vitájára. Miközben a kancellár alapvető reformokra igyekezett felkészíteni a német polgárokat, a radikális jobboldali párt első számú vezetője az üres ígérgetést rótta fel a koalíciónak. Egy friss felmérés szerint az AfD Németország legnagyobb támogatottsággal rendelkező pártja.
 

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Audi: 720 fővel kevesebb dolgozó, mégis mindenki nyugodtan alszik

Audi: 720 fővel kevesebb dolgozó, mégis mindenki nyugodtan alszik

Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

The King and US president watched a Red Arrows flypast and military ceremony, with a state banquet still to come.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 20:30
Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta
2025. szeptember 17. 20:06
A lengyel sajtó szerint mégsem orosz drón, hanem saját rakéta okozta a legnagyobb kárt
×
×
×
×