Droghiány lesz? Döbbenetes mennyiségű metamfetamint sikerült lefoglalni

Az Interpol nemzetközi rendőri szervezet kedden bejelentette, hogy a nyáron, egy nemzetközi rendőrségi akció során rekordmennyiségű, mintegy 300 millió tablettányi metamfetamint – szintetikus drogot – foglaltak le az amerikai kontinensen és Ázsiában.

Összesen 386 embert vettek őrizetbe, és a rendőrök 76 tonna drogot, köztük 51 tonna metamfetamint (folyékony és szilárd formában) foglaltak le a június 30-a és július 13-a között 18 országban végrehajtott, "Lionfish-Mayag III" nevű akció során – számolt be egy közleményben az Interpol franciaországi székhelyén, Lyonban.

A lefoglalt kábítószerek összértéke 6,5 milliárd dollárra becsülhető.

Az Interpol kiemeli a metamfetamin között lefoglalt 297 millió yaba tablettát (egy erős és függőséget okozó stimuláns és koffein keverékét), amely Délkelet-Ázsiában nagyon elterjedt. A többi lefoglalt kábítószer között szerepelt fentanil, kokain, heroin és ketamin.

A kereskedők néha egymást is túllicitálták találékonyságban: az egyes anyagokat szörfdeszkákban, ananászok között, kávéfőző gépekben, teazsákokban vagy macskaeledeles zsákokban rejtették el.

A korábbi rekord mintegy 190 millió lefoglalt tabletta volt – részletezte az Interpol az AFP francia hírügynökségnek, hivatkozva az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatalának (UNODC) legújabb jelentésére.

A mostani Lionfish művelet során a legnagyobb metamfetamin-lefoglalások Délkelet-Ázsiában történtek, így Laoszban, ahol 3,9 tonna terméket és 10 gyártógépet foglaltak le, valamint Mianmarban, ahol 9,25 millió yaba tablettát koboztak el.

Mexikóban a hatóságok 1,7 tonna metamfetamint és több mint 190 ezer fentanil tablettát foglaltak le. Indiában felszámoltak egy jelentős darknet-hálózatot (az internet különleges titkosító technológiákkal működő, főleg bűnözők által használt része), amely ketamint és LSD-t értékesített több mint 600 szállítmányban alig több mint egy év alatt.