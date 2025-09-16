ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.55
usd:
330.2
bux:
100361.51
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
flashers of a police car
Nyitókép: Oleksandr Filon/Getty Images

Droghiány lesz? Döbbenetes mennyiségű metamfetamint sikerült lefoglalni

Infostart / MTI

A nemzetközi rendőri összefogás révén 18 országban összesen 6,5 milliárd dollár értékű kábítószerre csaptak le, ami rekordnak számít.

Az Interpol nemzetközi rendőri szervezet kedden bejelentette, hogy a nyáron, egy nemzetközi rendőrségi akció során rekordmennyiségű, mintegy 300 millió tablettányi metamfetamint – szintetikus drogot – foglaltak le az amerikai kontinensen és Ázsiában.

Összesen 386 embert vettek őrizetbe, és a rendőrök 76 tonna drogot, köztük 51 tonna metamfetamint (folyékony és szilárd formában) foglaltak le a június 30-a és július 13-a között 18 országban végrehajtott, "Lionfish-Mayag III" nevű akció során – számolt be egy közleményben az Interpol franciaországi székhelyén, Lyonban.

A lefoglalt kábítószerek összértéke 6,5 milliárd dollárra becsülhető.

Az Interpol kiemeli a metamfetamin között lefoglalt 297 millió yaba tablettát (egy erős és függőséget okozó stimuláns és koffein keverékét), amely Délkelet-Ázsiában nagyon elterjedt. A többi lefoglalt kábítószer között szerepelt fentanil, kokain, heroin és ketamin.

A kereskedők néha egymást is túllicitálták találékonyságban: az egyes anyagokat szörfdeszkákban, ananászok között, kávéfőző gépekben, teazsákokban vagy macskaeledeles zsákokban rejtették el.

A korábbi rekord mintegy 190 millió lefoglalt tabletta volt – részletezte az Interpol az AFP francia hírügynökségnek, hivatkozva az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatalának (UNODC) legújabb jelentésére.

A mostani Lionfish művelet során a legnagyobb metamfetamin-lefoglalások Délkelet-Ázsiában történtek, így Laoszban, ahol 3,9 tonna terméket és 10 gyártógépet foglaltak le, valamint Mianmarban, ahol 9,25 millió yaba tablettát koboztak el.

Mexikóban a hatóságok 1,7 tonna metamfetamint és több mint 190 ezer fentanil tablettát foglaltak le. Indiában felszámoltak egy jelentős darknet-hálózatot (az internet különleges titkosító technológiákkal működő, főleg bűnözők által használt része), amely ketamint és LSD-t értékesített több mint 600 szállítmányban alig több mint egy év alatt.

Kezdőlap    Külföld    Droghiány lesz? Döbbenetes mennyiségű metamfetamint sikerült lefoglalni

rendőrség

elfogás

interpol

lefoglalás

metamfetamin

drogcsempészet

nemzetközi szövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Állami látogatásra, III. Károly brit uralkodó vendégeként Nagy-Britanniába érkezik kedden Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. Több napot itt töltenek, csütörtökön utaznak tovább.
 

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

Lengyel kormányzati épületeket ért dróntámadás

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél

Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél

A héten ülésezik a brit jegybank Monetáris Politikai Bizottsága (MPC), ahol várhatóan az alapkamat szinten tartása mellett döntenek. Az ülés egy olyan környezetben jön, amikor az angolok egyszerre küzdenek magas adóssággal, ebből kifolyólag megszorítási kényszerrel és forrongó kötvénypiacokkal, miközben az infláció is cél felett van. Így egy egyszerű tartásnak is is jelentős következményei lehetnek, mert az augusztusi vágás után a prioritások változását jelezheti. A piacok jövőre egy-két kamatcsökkentést áraznak, néhány közgazdász azonban arra figyelmeztet, hogy már vége lehet a lazítási ciklusnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu

Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu

A magyarok többsége csak akkor találkozik vele, amikor már baj van - pedig az adószakértő munkája sokkal több egyszerű tűzoltásnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

The panel finds that four of the five genocidal acts defined under international law have been carried out against Palestinians during the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 09:28
Kiterjed a háború: az éjszakai bombázások után reggel Izrael megindíthatta a Gázaváros elleni hadműveletet
2025. szeptember 16. 08:52
Donald Trump könyörtelenül lesújtana az antifa mozgalomra
×
×
×
×