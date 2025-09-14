Nagyon elegük van a briteknek, milliós jobboldali tüntetés Londonban - itt vannak a képek

A tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt.

Robinson - aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján - "Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Tens of thousands of people in London protested against the Islamization of the country



This is reported by The @guardian.



- The mass march called Unite the Kingdom was organized by the founder of the right-wing organization English Defence League, Tommy Robinson.



Ez utalás az ország hivatalos nevére - United Kingdom (Egyesült Királyság) -, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése volt a szólásszabadság védelmében, amely a szervezők szerint a munkáspárti kormány politikája miatt veszélybe került.

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója a tüntetés után, az X portálon szombat éjjel közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy "szabadságszerető hazafiak milliói árasztották el Anglia fővárosának utcáit".

Hozzátette: a demonstráció résztvevői "új kulturális forradalom alapjait" rakták le.

Robinson egyik korábbi posztjában 3 millió tüntetőről írt.

A Scotland Yard szombat éjszakai tájékoztatása szerint 110-150 ezer között lehetett a tüntetők valós száma. A londoni rendőrség hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez a részvétel is jelentősen meghaladta a szervezők várakozását, és a tömeg nem fért el a menet végcéljaként kijelölt kormányzati főutcán, a Whitehallon.

Ezért sokan megpróbálták nem engedélyezett útvonalakról megközelíteni a Whitehallt, és eközben kísérletet tettek arra is, hogy behatoljanak a demonstráció és a körülbelül ötezer fős ellentüntetés helyszíne között kijelölt zárt övezetbe, hivatalos nevén a "steril zónába".

Amikor a rendőrök ennek megakadályozására közbeléptek, összecsapások törtek ki, sok rendőrre a tüntetők ököllel, petárdákkal, üvegpalackokkal támadtak rá.

A Scotland Yard szerint 26 rendőr sérült meg, négyen közülük súlyosan.

Szombat éjjelig 25 embert vettek őrizetbe, de Matt Twist, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy "ez még csak a kezdet", mivel megkezdődött azoknak az azonosítása, akik szintén részt vettek az erőszakcselekményekben.

Twist szerint ők a következő napokban és hetekben "robusztus rendőri intézkedésre" számíthatnak.

A demonstráció résztvevőihez videokapcsolaton szólt Elon Musk amerikai milliárdos nagyvállalkozó is, aki kormányváltást sürgetett Nagy-Britanniában, mondván: a briteknek "nincs még négy évük, vagy bármikor legyen is a következő választás, mivel ez túl hosszú idő".

Hozzátette: "valamit tenni kell, fel kell oszlatni a (brit) parlamentet és új választást kell tartani".

Nagy-Britanniában a tavaly nyári parlamenti választásokon a baloldal legnagyobb pártja, a Munkáspárt került kormányra földcsuszamlásszerű győzelemmel.

A szombati londoni tüntetésen sokan tartották a magasba Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai kommentátor portréját. Kirk szerdán az amerikai Utah államban merénylet áldozata lett; a gyanúsítottat elfogták.

Több szerveződés rendezésében mintegy ötezren tüntettek szombaton a szélsőjobboldal ellen is a brit fővárosban a "Stand Up To Racism" - Kiállás a rasszizmussal szemben - címmel meghirdetett demonstráción.