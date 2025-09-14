ARÉNA
Berlin, 2017. június 8.Soros György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság elnöke az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet megalapításának alkalmából rendezett berlini ünnepségen 2017. június 8-án. (MTI/EPA/Clemens Bilan)
Nyitókép: CLEMENS BILAN

Börtönt szeretne Donald Trump Soros Györgynek

Infostart

Az amerikai elnök egy televízióban beszélt erről, rossz embernek nevezve a magyar származású milliárdost.

„Soros Györgynek börtönben kellene lennie” – mondta Donald Trump a Fox News péntek esti adásában.

Az amerikai elnök azzal vádolja Sorost, hogy a Trump-adminisztráció elleni erőszakos tüntetéseket finanszírozza. Szombaton az NBC is felhívta az elnököt, aki megerősítette, hogy börtönbe küldené Sorost, és rossz embernek is nevezte - írja a privatbankar.hu.

A Soros által vezetett Nyílt Társadalom Alapítványok felháborítónak és hamisnak nevezte az állításokat. Elmondták: nem támogatnak erőszakos tüntetéseket, nem fizetnek tüntetőknek, és nem is képezik, vagy koordinálják őket. A Demokrata Párt jelöltjeinek kampányát viszont valóban támogatta Soros, Trumpnak ezért fontos, hogy rossz színben tüntesse fel a 95 éves üzletembert – írja az Independent.

Trump elmondta: Sorossal szemben a szervezett bűnözés elleni törvény (RICO) szerint fognak eljárni. A RICO eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy bűnszervezetek esetén ne csak a bűncselekmény közvetlen elkövetőjét, hanem a teljes hálózatot, illetve annak vezetőjét is meg lehessen büntetni.

börtön

donald trump

soros györgy

