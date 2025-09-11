Így emlékezik Amerika a napra, ami mindent megváltoztatott: 24 éve történt a New York-i terrortámadás

New Yorkban minden év szeptember 11-én lélekharangok megkondítása közben olvassák fel a halálos áldozatok neveit. Huszonnégy évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én omlottak össze a World Trade Center ikertornyai New Yorkban az al-Kaida terrorszervezet összehangolt merényletsorozata következtében. Az akkori események az egész világot megrengették, hiszen csaknem háromezer ember halt meg és több mint hatezren sérültek meg az USA-ban. A terroristák négy kereskedelmi utasszállító repülőgépet térítettek el, közülük kettő csapódott be a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba. Egy harmadik gép a Pentagonnak csapódott Washington DC közelében. A negyedik repülőgép Pennsylvania vidéki részén zuhant le, miután a legénység és az utasok megtámadták a fedélzeten tartózkodó terroristákat, megakadályozva, hogy eltaláljon egy másik célpontot, amelyről úgy vélik, hogy a Fehér Ház lehetett.

A terrorakciót az Oszama bin Laden vezette al-Kaida 2004-ben vállalta magára, de már jóval előtte nyílt háborút hirdetett a terrorizmus ellen az Egyesült Államok. Már 2001 októberében megkezdődött Afganisztán inváziója. Amerikai, brit és afgán Egyesült Front erőit vezényelték be az al-Kaida megsemmisítésére és a tálib rezsim eltávolítására, amely a terrorista csoportnak Afganisztánban menedéket adott. A tálib rezsim 2001 novemberében bukott meg.

A 2001. szeptember 11-i események szélesebb körű hatása azt jelentette, hogy a nemzetközi terrorizmus érzékelt fenyegetése uralta a kormányokat és külpolitikájukat.

Két évvel a támadások után döntés született Irak inváziójáról. A Bush-kormányzat azt állította, hogy Irak uralkodója, Szaddám Huszein tömegpusztító fegyvereket fejleszt, amelyek veszélyeztetik a világ békéjét. Miután Szaddámot sikeresen eltávolították a hatalomból, az Egyesült Államok vezette koalíció magára vállalta az ország újjáépítését.

Afganisztánt és Irakot mind a mai napig konfliktusok sújtják, amelyek leginkább a 2001-es New York-i terrortámadás következményei. A támadások hatásai Európában is érezhetők voltak, mivel számos kormány új terrorizmusellenes jogszabályokat kezdett bevezetni a nemzetközi terrorizmus által jelentett fenyegetés leküzdésére. Ez egy történelmi nap volt, amely megváltoztatta a világot, és öröksége a mai napig érezhető.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás az Egyesült Államok szívében történt, egy olyan esemény volt, amelyet az amerikaiak korábban soha nem éltek át ilyen közvetlenül, és katasztrofális hosszú távú következményekkel járt világszerte. Több mint 90 ország vesztette el állampolgárait a támadásokban, köztük 67-en britek voltak.