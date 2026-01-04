VAR-os mérkőzésen játszott döntetlent a Liverpool

Mindkét magyar válogatott futballista végigjátszotta az összecsapást, amelyen a házigazdák és a Liverpool is szerzett egy-egy olyan gólt, amelyet elsőre les miatt érvénytelenített a játékvezető, de a VAR-vizsgálat után megadta a találatot.

A bíró végül hét percet hosszabbított, a ráadás közepén pedig a holland Cody Gakpo talált be, de nem sokáig örülhetett, mert érkezett Harrison Reed, aki egy óriási góllal mentett pontot a hazai csapatnak.

A Liverpool egymást követő második bajnokiján játszott döntetlent, a Fulhammel szemben pedig immár három bajnoki óta nyeretlen.

Premier League, 20. forduló:

Manchester City-Chelsea 1-1 (1-0)

Fulham-Liverpool FC 2-2 (1-0)

Everton-Brentford 2-4 (0-1)

Newcastle United-Crystal Palace 2-0 (0-0)

Tottenham Hotspur-Sunderland 1-1 (1-0)

Leeds United-Manchester United 1-1 (0-0)

szombaton játszották:

Brighton-Burnley 2-0 (1-0)

Wolverhampton Wanderers-West Ham United 3-0 (3-0)

Bournemouth-Arsenal 2-3 (1-1)

Aston Villa-Nottingham Forest 3-1 (1-0)