Kiütötte a franciákat, döntős a magyar vízilabda-válogatott

A két együttes másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során, december elején Párizsban csak ötméteresekkel diadalmaskodott Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

A franciák ezúttal csak a második negyed közepéig tudták tartani a lépést a nyitókörben szombaton a görögöket legyőző magyarokkal, akik Vismeg Zsombor vezetésével a harmadik játékrész derekán már négy góllal elléptek (9-5).

A záró nyolc percben már hatalmas fölényben játszott a magyar csapat, amely 8-1-re nyerte meg ezt a szakaszt.

Magyarország-Franciaország 20-7 (2-2, 4-1, 6-3, 8-1) a magyar gólszerzők: Vismeg 5, Vigvári Vi. 4, Burián 3, Fekete 2, Szalai, Jansik Sz., Tátrai, Vigvári Ve., Angyal, Batizi 1-1

„Ismét végig nagyon koncentrált volt a védekezés, azt kell belevésni a fejünkbe, hogy ezzel a csapatmunkával lehetünk eredményesek, a blokkokkal, védésekkel, labdaszerzésekkel” – idézte a magyar szövetség honlapja Varga Zsoltot. A kapitány hozzátette: ha ilyen taktikai egységben játszanak, akkor ki tudják iktatni az ellenfelek játékának kulcselemeit, és ilyenkor a támadás is sokkal eredményesebb lehet, hiszen a gyors ellenakciókkal fokozatosan szétzilálták a riválisukat.

„Ez ma egy újabb remek visszajelzés volt mindenkinek arról, melyik az az út, amin haladnunk kell” – vélekedett.

A magyar válogatott a torna hétfői döntőjében, 20.30-tól az olaszokkal játszik.

A belgrádi Európa-bajnokságon jövő szombaton Franciaország, január 12-én Montenegró, 14-én pedig Málta lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.