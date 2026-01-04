ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A mesterséges intelligencia humanoid megjelenítése.
Nyitókép: Colin Anderson Productions pty l/Getty Images

Pikáns képek is készülhetnek mesterséges intelligenciával

Infostart

Több olyan példát is azonosítottak már az X-en, amelyben felhasználók sikeresen arra utasították a Grokot, hogy hozzon létre részben ruhátlan képeket valódi emberekről. Bár a rendszer nem vetkőztette le teljesen a célszemélyeket, a generálás a beleegyezésük nélkül történt.

Az Elon Musk által kezdeményezett és az xAI által kifejlesztett Grok egy, a ChatGPT-hez hasonló generatív chatbot, amely a korábbi Twitteren, az X-en működik - írja a Metro cikke nyomán a 24.hu. A mesterséges intelligencia (MI) képek megalkotására is alkalmas.

A Grok a teljesen meztelen fotók létrehozását elutasítja, de részben képes levetkőztetni, illetve erotikus helyzetben ábrázolni az embereket. A Metro által dokumentált esetek olyan nőket érintenek, akik magukról töltöttek fel felvételt a közösségi platformra, majd felhasználók a Grokot megjelölve generáltak róluk képeket.

Az MI egy alkalommal egy perc alatt több mint 70 ilyen, nyilvánosan elérhető fotót hozott létre.

Ugyan a negatív reakciók miatt egyes, az utasítást leadó fiókokat eltávolítottak, a Grok válaszai viszont továbbra is nyilvánosak maradtak.

Az áldozatok között szerepel Megan Graves marylandi komikus és író, aki elmondása szerint bántalmazásként éli meg az ilyen eseteket. Mint hozzátette: mivel a Grok teljesíti a kéréseket, megalkotói pedig nem avatkoznak közbe, az X-et nemcsak a nőknek, hanem senkinek sem lenne szabad használnia.

Egy másik érintett, a missouri Sarah Everett arról számolt be, hogy alig tudja elérni a platform ügyfélszolgálatát.

„Ez virtuális szexuális erőszak” – nyilatkozta.

Az xAI irányelvei szerint a felhasználóknak tilos olyan tartalmakat létrehozniuk vagy megosztaniuk, amelyek ártanak az embereknek, ezek közé tartozik a nem beleegyezéses intim fotók. A Grok egyik bejegyzésében arról írt, hogy rendelkezik olyan védelmi mechanizmusokkal, amelyek a kifejezetten szexuális jellegű tartalmakra vonatkoznak, visszaélések azonban előfordulhatnak.

A Metro az MI-t megkérdezve arra jutott, hogy ezek meglehetősen laza védelmi intézkedéseken alapulnak. A Grok továbbra is teljesíti a részben meztelen képekkel kapcsolatos kéréseket.

Nem a Grok az egyetlen MI, amely képes meztelen vagy részben ruhátlan fotókat generálni valódi emberek képei alapján, ami zaklatáshoz, zsaroláshoz és akár öngyilkossághoz is vezethet, egyes esetekben pedig még rendőrségi eljárás is indulhat. Elon Musk chatbotját a kezdetektől érik kritikák a szexuális jellegű tartalmak miatt.

Kezdőlap    Tudomány    Pikáns képek is készülhetnek mesterséges intelligenciával

hamisítás

közösségi média

mesterséges intelligencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump
Az amerikai elnök floridai rezidenciáján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát, „amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenetet nem tudunk megvalósítani”. Donald Trump hozzátette: "Jó szomszédokkal akarjuk körülvenni magunkat."
 

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie

Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie

Komoly kockázatokat rejt az, hogy már az óvodások is digitális eszközöket használnak, sőt sokuknak saját készüléke van – figyelmeztetnek a szakemberek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új tanulmánykötetében. A korai és kontroll nélküli képernyőzés több szempontból is károsan hathat a gyerekek fejlődésére az InfoRádiónak nyilatkozó gyermekvédelmi főosztályvezető, Somogyi Ákos szerint.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét, akiket egy hadihajóval New York-ba szállítottak. Az Trump elnök tegnapi floridai sajtótájékoztatóján közölte, hogy az USA átveszi az irányítást Venezuela felett és együtt fognak működni az ország alelnökével. Ezt követően azonban a venezuelai alelnök, Delcy Rodriguez egy televíziós adásban Maduro elfogását barbár emberrablásnak nevezte, és kijelentette, hogy továbbra is ő az ország egyetlen elnöke. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 4.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 4.)

A Pénzcentrum 2026. január 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Venezuela denounces “military aggression" after the US launched strikes on Saturday in which Maduro and his wife were captured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 07:30
Villámgyorsan terjed a rémisztő szupergomba, már 7 ezer embert megfertőzött
2026. január 3. 20:55
Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie
×
×
×
×