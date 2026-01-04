Csak hajszálon múlt egy újabb légikatasztrófa

A kanadai közlekedési hatóság felkérte az Air India légitársaságot, hogy vizsgálják ki azt az esetet, amikor az egyik pilótájukat a felszállás előtt eltávolították a repülőgépről, mert alkoholos befolyásoltság alatt állt – írja a Telex a Reuters hírügynökség jelentésére hivatkozva.

A kanadai rendőrség által a Vancouveri Nemzetközi Repülőtéren elvégzett két alkoholszint-mérés eredménye szerint a pilóta nem volt alkalmas a szolgálatra. A kanadai közlekedési hatóság az Air Indiának írt levelében „komoly ügynek” minősítette az esetet, és valószínűleg jogi lépéseket is fognak tenni az ügyben. A hatóság tisztviselője, Ajit Oommen levelében arra kérte az Air Indiát, hogy január 26-ig mutassák be a vizsgálati eredményüket, és azt, hogy a jövőben milyen intézkedéseket tesznek a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Az Air India közleményében azt állította, hogy a december 23-i, Vancouver és Delhi közötti járata az incidens miatt késett,

és egy másik pilótát hívtak be az út lerepülésére. A légitársaság szerint a kanadai hatóságok aggályokat vetettek fel a pilóta alkalmasságával kapcsolatban, de egyéb részleteket nem közöltek. Az érintett gép egy Boeing 777-es volt, amely az Air India oldalai szerint akár 344 utas szállítására is alkalmas. „A pilótát a vizsgálat idejére felfüggesztették. Az Air India zéró toleranciát alkalmaz minden alkalmazandó szabály és előírás megsértése esetén” – közölte az indiai légitársaság.

