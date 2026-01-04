Varga Kevin klubot vált

A nyírségi klub vasárnap a honlapján jelentette be, hogy az ősszel hat NB-I-es mérkőzésen pályára lépett 29 éves játékossal felbontja a tavaly augusztusban két évre kötött megállapodást.

Varga - aki részt vett a 2021-es Európa-bajnokságon - külföldön a svájci, a román, a török és a ciprusi első osztályban is futballozott.

Vasárnap este az NB II listavezetője, a Budapest Honvéd FC bejelentette, hogy szerződtette a 13-szoros válogatott játékost. A megállapodás pontos részleteit nem közölte a kispesti klub.