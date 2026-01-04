Fordulat történt, újra több bort iszunk

Magyarország szembemegy a globális trenddel: újra nő a borfogyasztás – írja az agroinform.hu.

Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos szerint a tudatos, mértékletes borfogyasztásra épülő stratégia kezd beérni.

A nemzetközi statisztikák egyértelműek: 2016 óta globálisan folyamatosan visszaesik a borfogyasztás. Az OIV – a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet – friss adatai azonban azt mutatják, hogy Magyarország kivétel lett ebben a folyamatban. A hazai piacon 2022-ben megállt a csökkenés, 2023-ban mintegy 7 százalékos, 2024-ben pedig további 5 százalékos növekedés következett be.

– Ez számunkra rendkívül fontos visszajelzés – fogalmazott Rókusfalvy Pál a Spirit FM Veszik, vagy isszák? című műsorában Rónai Egon műsorvezetőnek, hozzátéve: egy pici fényt látunk az alagút végén, ami azt mutatja, hogy a fiatalok felé irányuló, tudatos borkultúrára építő munkánk kezd működni.