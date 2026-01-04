ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 4. vasárnap
Kevesebben kihívást keresnek, többen pedig a képességeiket nem tudják megfelelően felmérni, amikor áthajtanak a sorompón a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróban, mondja a közlekedéspszichológus.
Borzasztó számokat közölt a MÁV

Infostart / MTI

A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 57 baleset történt vasúti átjáróban 2025-ben – közölte a MÁV-csoport vasárnap.

Az elmúlt évben történt balesetek közül 19 követelt emberéletet és négyben sérültek meg súlyosan. Tizenkét baleset könnyű sérülésekkel, huszonhét pedig anyagi kárral járt. A balesetek lelki traumákat is okoznak a baleset túlélő sérültjein, az áldozatok hozzátartozóin túl a szerencsétlenség bekövetkeztében vétlen mozdonyvezetőknek és más vasutasoknak is – írják, hozzátéve, hogy bár munkatársaiknak ilyenkor mindig igyekeznek lelki segítséget is nyújtani, a trauma hatására néhányan a kényszerű pályamódosítás mellett döntöttek.

A MÁV hálózatán vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset.

Magyarországon a vasúti átjárók védelme, azok biztosítási módja kivétel nélkül minden esetben megfelel a hatóságilag előírt biztonsági szintnek – húzzák alá a közleményben.

Felidézik: január 1-jén Sátoraljaújhelynél négy ember vesztette életét, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött a jól működő fénysorompóban. A KRESZ egyértelműen fogalmaz: a vasúti átjárón nem szabad áthaladni, ha a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad. A gépjárművezető felelőssége, hogy a szabályokat kivétel nélkül betartsa. Sátoraljaújhelynél a balesetkor jól működött a fénysorompó, tilost jelzett a közút felé – összegzik a történteket.

