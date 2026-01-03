Hipergyors energiatárolási módszert dolgoztak ki kínai kutatók

A Dielectric Energy Storage, vagyis a nagy teljesítményű energiatároló kondenzátorok kulcsfontosságú elemei a modern elektronikának: hatalmas mennyiségű energiát képesek tárolni, majd szinte azonnal, úgymond „kisütni”.

A gond eddig a gyártási idő volt – a minőségtől függően percektől akár egy óráig is eltarthatott egy kondenzátor-komponens előállítása.

A kínai Tudományos Akadémia Fémkutató Intézetének szakemberei most a Science Advances című nemzetközi tudományos szaklapban publikált kutatásuk szerint hatalmas mérföldkövet léptek meg – vagy inkább ugrottak át.

? CHINESE BREAKTHROUGH SLASHES EV AND DEFENSE COMPONENT PRODUCTION TO ONE SECOND



Chinese researchers have unveiled a flash annealing technique that cuts production time for dielectric energy storage capacitor components from up to an hour to just one second. The process heats… pic.twitter.com/iztUPlmamb — The Content Factory (@tcf_updates) November 23, 2025

Villám-eljárás

Egy új, úgynevezett villám-hőkezelési eljárást dolgoztak ki, amelynek révén

egyetlen másodperc alatt készülhet el a korábban egy órán át gyártott az alkatrész.

A módszer lényege, hogy az anyag másodpercenként ezer Celsius fokos felhevítését vagy lehűtését tudják megvalósítani, így egy pillanat alatt képesek kristályfilmet létrehozni szilíciumostyán.

Mi ennek a haszna?

Tömeggyártásra alkalmas, stabil energiatárolás magas hőmérséklet mellett is.

Más módszerekkel, eddig 3 perc és egy óra alatt tudták elérni ugyanezt az eredményt – számolt be az áttörésről a South China Morning Post című hongkongi lap.

A kutatócsoport szerint az így gyártott kondenzátorok nemcsak gyorsabban készülnek el, hanem rendkívül stabilak is: 140 Celsius-fokig biztosan működnek a hibrid autókban és más környezetben, például a felszín alatti olaj- és gázkitermelés extrém körülményei közepette, de akár 250 Celsius-fokos környezetben is tartják a teljesítményüket.

A dielektromos kondenzátorok egyik legfontosabb előnye, hogy rendkívül gyorsan töltenek és engedik ki az energiát,

nagy teljesítménysűrűség – azaz egységnyi felületre vagy térfogatra eső teljesítmény mellett. Emiatt alkalmazzák őket elektromos járművekben, radarrendszerekben, nagy energiájú lézerekben és más fejlett elektronikai berendezésekben.

Elektromos autókba, de fegyverekbe is jó lehet

A kutatók szerint ezért az egyik lehetséges jövőbeli felhasználás nem békés célú: a direkt energiájú fegyverek, koncentrált energiával, például lézersugárral célokat megsemmisítő eszközök kifejlesztésében hozhat előrelépést a fejlesztés.

BREAKING: China’s Type 071 amphibious dock landing ship has been spotted armed with the LY-1 — a high-energy laser weapon system capable of intercepting drones and low-flying threats.



The LY-1 delivers 180–250 kW of power, designed to blind or disable incoming targets at close… pic.twitter.com/cmogLcY0sq — Defence Index (@Defence_Index) November 15, 2025

Mindeközben azonban a dielektromos kondenzátoroknak van egy hátrányuk: energia-sűrűségük továbbra is elmarad a kémiai energiatárolókétól, például a lítiumion-akkumulátoroktól. Ezért világszerte nagy erőkkel kutatják, hogyan lehetne növelni a teljesítményüket úgy, hogy közben a hőstabilitás se romoljon.

A mostani kínai fejlesztés abban jelenthet nagy előrelépést, hogy ipari léptékben, gyorsan és megbízhatóan lehessen ilyen alkatrészeket előállítani. Azaz, közelebb hozhatják a jövő polgári elektromos és katonai rendszerei számára kulcsfontosságú technológia tömeggyártását.