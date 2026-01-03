Hipergyors energiatárolási módszert dolgoztak ki kínai kutatók

A Dielectric Energy Storage, vagyis a nagy teljesítményű energiatároló kondenzátorok kulcsfontosságú elemei a modern elektronikának: hatalmas mennyiségű energiát képesek tárolni, majd szinte azonnal, úgymond „kisütni”.
A gond eddig a gyártási idő volt – a minőségtől függően percektől akár egy óráig is eltarthatott egy kondenzátor-komponens előállítása.
A kínai Tudományos Akadémia Fémkutató Intézetének szakemberei most a Science Advances című nemzetközi tudományos szaklapban publikált kutatásuk szerint hatalmas mérföldkövet léptek meg – vagy inkább ugrottak át.
Chinese researchers have unveiled a flash annealing technique that cuts production time for dielectric energy storage capacitor components from up to an hour to just one second.
Villám-eljárás
Egy új, úgynevezett villám-hőkezelési eljárást dolgoztak ki, amelynek révén
egyetlen másodperc alatt készülhet el a korábban egy órán át gyártott az alkatrész.
A módszer lényege, hogy az anyag másodpercenként ezer Celsius fokos felhevítését vagy lehűtését tudják megvalósítani, így egy pillanat alatt képesek kristályfilmet létrehozni szilíciumostyán.
Mi ennek a haszna?
Tömeggyártásra alkalmas, stabil energiatárolás magas hőmérséklet mellett is.
Más módszerekkel, eddig 3 perc és egy óra alatt tudták elérni ugyanezt az eredményt – számolt be az áttörésről a South China Morning Post című hongkongi lap.
A kutatócsoport szerint az így gyártott kondenzátorok nemcsak gyorsabban készülnek el, hanem rendkívül stabilak is: 140 Celsius-fokig biztosan működnek a hibrid autókban és más környezetben, például a felszín alatti olaj- és gázkitermelés extrém körülményei közepette, de akár 250 Celsius-fokos környezetben is tartják a teljesítményüket.
A dielektromos kondenzátorok egyik legfontosabb előnye, hogy rendkívül gyorsan töltenek és engedik ki az energiát,
nagy teljesítménysűrűség – azaz egységnyi felületre vagy térfogatra eső teljesítmény mellett. Emiatt alkalmazzák őket elektromos járművekben, radarrendszerekben, nagy energiájú lézerekben és más fejlett elektronikai berendezésekben.
Elektromos autókba, de fegyverekbe is jó lehet
A kutatók szerint ezért az egyik lehetséges jövőbeli felhasználás nem békés célú: a direkt energiájú fegyverek, koncentrált energiával, például lézersugárral célokat megsemmisítő eszközök kifejlesztésében hozhat előrelépést a fejlesztés.
The LY-1 delivers 180–250 kW of power, designed to blind or disable incoming targets at close range.
Mindeközben azonban a dielektromos kondenzátoroknak van egy hátrányuk: energia-sűrűségük továbbra is elmarad a kémiai energiatárolókétól, például a lítiumion-akkumulátoroktól. Ezért világszerte nagy erőkkel kutatják, hogyan lehetne növelni a teljesítményüket úgy, hogy közben a hőstabilitás se romoljon.
A mostani kínai fejlesztés abban jelenthet nagy előrelépést, hogy ipari léptékben, gyorsan és megbízhatóan lehessen ilyen alkatrészeket előállítani. Azaz, közelebb hozhatják a jövő polgári elektromos és katonai rendszerei számára kulcsfontosságú technológia tömeggyártását.