ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BYD Seal típusú elektromos autó a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hipergyors energiatárolási módszert dolgoztak ki kínai kutatók

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Áldásos, de gyilkos hatása is lehet kínai kutatók eredményének: mindössze egyetlen másodpercre rövidítették le egy fontos elektronikai alkatrész gyártási idejét. Az áttörés az elektromos autóktól a nagy teljesítményű lézerfegyverekig számos iparágat alakíthat át.

A Dielectric Energy Storage, vagyis a nagy teljesítményű energiatároló kondenzátorok kulcsfontosságú elemei a modern elektronikának: hatalmas mennyiségű energiát képesek tárolni, majd szinte azonnal, úgymond „kisütni”.

A gond eddig a gyártási idő volt – a minőségtől függően percektől akár egy óráig is eltarthatott egy kondenzátor-komponens előállítása.

A kínai Tudományos Akadémia Fémkutató Intézetének szakemberei most a Science Advances című nemzetközi tudományos szaklapban publikált kutatásuk szerint hatalmas mérföldkövet léptek meg – vagy inkább ugrottak át.

Villám-eljárás

Egy új, úgynevezett villám-hőkezelési eljárást dolgoztak ki, amelynek révén

egyetlen másodperc alatt készülhet el a korábban egy órán át gyártott az alkatrész.

A módszer lényege, hogy az anyag másodpercenként ezer Celsius fokos felhevítését vagy lehűtését tudják megvalósítani, így egy pillanat alatt képesek kristályfilmet létrehozni szilíciumostyán.

Mi ennek a haszna?

Tömeggyártásra alkalmas, stabil energiatárolás magas hőmérséklet mellett is.

Más módszerekkel, eddig 3 perc és egy óra alatt tudták elérni ugyanezt az eredményt – számolt be az áttörésről a South China Morning Post című hongkongi lap.

A kutatócsoport szerint az így gyártott kondenzátorok nemcsak gyorsabban készülnek el, hanem rendkívül stabilak is: 140 Celsius-fokig biztosan működnek a hibrid autókban és más környezetben, például a felszín alatti olaj- és gázkitermelés extrém körülményei közepette, de akár 250 Celsius-fokos környezetben is tartják a teljesítményüket.

A dielektromos kondenzátorok egyik legfontosabb előnye, hogy rendkívül gyorsan töltenek és engedik ki az energiát,

nagy teljesítménysűrűség – azaz egységnyi felületre vagy térfogatra eső teljesítmény mellett. Emiatt alkalmazzák őket elektromos járművekben, radarrendszerekben, nagy energiájú lézerekben és más fejlett elektronikai berendezésekben.

Elektromos autókba, de fegyverekbe is jó lehet

A kutatók szerint ezért az egyik lehetséges jövőbeli felhasználás nem békés célú: a direkt energiájú fegyverek, koncentrált energiával, például lézersugárral célokat megsemmisítő eszközök kifejlesztésében hozhat előrelépést a fejlesztés.

Mindeközben azonban a dielektromos kondenzátoroknak van egy hátrányuk: energia-sűrűségük továbbra is elmarad a kémiai energiatárolókétól, például a lítiumion-akkumulátoroktól. Ezért világszerte nagy erőkkel kutatják, hogyan lehetne növelni a teljesítményüket úgy, hogy közben a hőstabilitás se romoljon.

A mostani kínai fejlesztés abban jelenthet nagy előrelépést, hogy ipari léptékben, gyorsan és megbízhatóan lehessen ilyen alkatrészeket előállítani. Azaz, közelebb hozhatják a jövő polgári elektromos és katonai rendszerei számára kulcsfontosságú technológia tömeggyártását.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Hipergyors energiatárolási módszert dolgoztak ki kínai kutatók

kína

tudomány

kutatás

energiatárolás

elektromos autók

lézerfegyver

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump
Az amerikai elnök floridai rezidenciáján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát, „amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenetet nem tudunk megvalósítani”. Donald Trump hozzá tette: "Jó szomszédokkal karajuk körülvenni magunkat."
 

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös

Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös

2025-ben a nemesfémek nem csendben emelkedtek, hanem berobbantak. Egy hétköznapi ékszervásárlás megmutatta, hogy az arany már nem magányos király, hanem két feltörekvő trónkövetelő szorítja. Az ezüst és a platina árrobbanása mögött három folyamat állt. Ami kívülről drágulásnak tűnik, belülről gazdaságtörténet.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az orosz csapatok hamarosan elérhetik Kramatorszk "előszobáját", Druzskivkát, Putyin katonái már csak pár kilométerre vannak a településtől. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felkérte Kirilo Budanovot, az ukrán katonai hírszerzés fejét az elnöki kabinetfőnöki pozícióra. A béketeremtésben továbbra sincs előretörés, az oroszok a Donbaszt akarják, Ukrajna pedig nem engedi át a területet a megszállóknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Szijjártó Péter a venezuelai helyzetről: kiderült, mi van az ottani magyarokkal

Megszólalt Szijjártó Péter a venezuelai helyzetről: kiderült, mi van az ottani magyarokkal

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will 'run' Venezuela until 'safe transition can take place'

Trump says US will 'run' Venezuela until 'safe transition can take place'

The president says the US launched an "air, land and sea" operation to take President Maduro; Venezuela has called it "extremely serious military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 16:07
Terpeszkedő monstrumok – miért egyre nagyobbak az autók és hogyan csapnak le rájuk a városok?
2026. január 3. 13:01
"Elfogták és kivitték az országból Madurót" - közölte Donald Trump
×
×
×
×