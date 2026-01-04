ARÉNA - PODCASTOK
Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza második fordulójának Kairat Almat-Real Madrid mérkőzésén Almatiban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Megvan, ki lett 2025 legjobb góllövője

Infostart / MTI

Kylian Mbappé nyerte el a nemzeti bajnokságok legjobb góllövőjének járó éves díjat az IFFHS-nél, miután 39 gólt szerzett a Real Madrid színeiben a La Ligában 2025-ben.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összegzése szerint a spanyol együttes francia világbajnoka mögött az Inter Miami argentin világsztárja, Lionel Messi végzett másodikként 35 bajnoki találattal, míg a harmadik az angol Harry Kane, a Bayern München ásza lett, aki 31-szer volt eredményes a Bundesligában a múlt évben.

Az IFFHS 33 nevet tartalmazó 2025-ös listáján, amelyre 22 góllal lehetett felférni, a szaúdi al-Nasszrt erősítő portugál Cristiano Ronaldo 28 góljával a hetedik. A tavaly 27 gólig jutott Erling Haaland, a Manchester City norvég „gólvágója” kilencedik, a nagyszülei révén magyar gyökerű svéd Viktor Gyökeres, aki a múlt esztendőben 26-szor talált be bajnoki meccseken a portugál Sporting, majd átigazolását követően a londoni Arsenal színeiben, a 13. helyen zárt.

US not at war with Venezuela, Rubio says, as Maduro held in New York jail

US not at war with Venezuela, Rubio says, as Maduro held in New York jail

The secretary of state says the US will retain "multiple levers of leverage" if Venezuela's leaders don't "make the right decisions".

