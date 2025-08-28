ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
London, 2017. augusztus 31.Diana néhai walesi hercegnőt ábrázoló emléktárgy a londoni Kensington-palota kapujánál tartott megemlékezésen 2017. augusztus 31-én. Diana hercegnő és párja, Dodi al-Fayed üzletember pontosan 20 éve, 1997. augusztus 31-én vesztette életét egy autóbalesetben Párizsban. (MTI/EPA/Will Oliver)
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Idejekorán nyitották ki a Diana hercegné által elhelyezett időkapszulát

Infostart

A tervezett idő egyharmadánál nyitották ki a tragikus sorsú hercegné által hátrahagyott, lezárt dobozt.

34 évvel elásása után kinyitották a Diana hercegné által a Great Ormond Street Kórházban elhelyezett időkapszulát – írja a The Guardian cikke nyomán a 24.hu.

Az ólommal borított fadoboz tartalmát még 1991-ben, Károly walesi herceg feleségeként állította össze egy akkor 11 éves kisfiúval és egy 9 éves kislánnyal közösen. A koncepció az volt, hogy olyan tárgyakat helyeznek el benne, ami jól jellemzi az 1990-es éveket.

Az időkapszulát egy épülő kórházi szárny alapkőletételekor ásták el, és az eredeti terv szerint csak száz évvel később nyitották volna ki. Most azonban újabb építkezésre készülnek, rákos gyerekeknek építenek központot, így a dobozt kénytelenek voltak a felszínre hozni.

Így végül kicsit több, mint egyharmad idő után kiderült, mi volt a dobozban: többek között

  • Kylie Minogue Rhythm of Love című albumának CD-je,
  • egy napelemes számológép,
  • egy zseb-TV,
  • egy kisebb brit érmegyűjtemény,
  • egy útlevél,
  • a Times a kapszula eltemetésének napján megjelent száma,
  • és egy fotó Dianáról.

A kórház fotókat is közölt a doboz tartalmáról. Annak ellenére, hogy több mint 30 éve el voltak ásva, többségük viszonylag ép állapotban került elő.

