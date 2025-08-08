ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Tragédia Mallorcán: villámárvíz nyelt el egy brit párt

Infostart

A pár nyaralni érkezett a szigetre, és éppen egy kanyont fedeztek fel a barátaikkal, amikor jött az intenzív esőzés és a víz elöntötte a mélyedést,

Tragédiával végződött egy fiatal szerelmespár túrázása a napsütötte Mallorcán, ahol pillanatok alatt annyi eső zúdult le hirtelen, hogy villámárvíz keletkezett – írja a The Sun beszámolója nyomán a Bors.

A 32 éves Alexander Barrett és 26 éves barátnője Sarah Tompson épp baráti társaságukkal nyaraltak a spanyol turistaparadicsomban, amikor életüket vesztették még annak ellenére is, hogy Alexander úszómester és hegymászó oktató volt.

A pár éppen egy kanyonban túrázott, amikor jött az áradat és elsodorta őket. A Férfi holttestét csak napokkal később találták meg a Tramuntana-hegységben.

A pár közös szenvedélye volt a hegymászás és a túrázás, a tragédia napján is ez utóbbi hobbijuknak hódoltak a barátaikkal.

Habár az időjárás előrejelzés írt esőt aznapra, csak este hatra ígérte azt, ezért indultak útnak napközben. A vihar azonban már délután fél három körül megérkezett, pont akkor, amikor Alexander és Sarah a szurdok egy szűk részében volt két szikla között.

Egy barátjuk, aki akkor velük volt, azt nyilatkozta, hogy a szörnyűséget az okozta, hogy egyik pillanatról a másikra egy hatalmas vízfal zúdult le a szurdokra, Mint mondta, „a víz a semmiből jött, az emberek sikítottak, és óriási robaj hallatszott”.

