Máris üzenget az új elnök Donald Tusknak

Franciaországban cohabitation a neve, Lengyelországban kohabitacja, amikor egymással szembenálló táborokból kerül ki az elnök és a kormányfő. Mindez azért lényeges, mert akárcsak Párizsban, Varsóban is kiterjedt (bár a franciához képest gyengébb) hatalmi jogkörrel rendelkezik az államfő: megvétózhat törvényeket, fontos tisztviselőket nevezhet ki, és ő a főparancsnok.

Karol Nawrocki konzervatív történész és új elnök szerdán tette le a hivatali esküt és beiktatási beszédében egyből célba vette Donald Tusk kormányfőt és kabinetjét.

Mindez borítékolható csatákat vetít előre az EU-pártinak mondott Tusk és a „szuverenista” elnök közt. Az új államfő megjegyezte: júniusban a választók „határozott üzenetet küldtek, hogy nem menetnek tovább úgy a dolgok, mint eddig” és „hazugságokkal, propagandával és lekezelő bánásmóddal” vádolta meg ellenfeleit, aki szerinte nem viselkedtek korrekt módon vele a kampány során.

Azt is elmondta: nem kér a migrációból, ellenzi az euro bevezetését és

„egy szuverén Lengyelországot akar látni az Unión belül, de olyat, amely Lengyelország marad”.

Nawrockit, a 2015 és 2023 között kormányzó, konzervatív Jog és Igazságosság pártja támogatta. Egy olyan, Donald Trumpot idéző szlogen is elhangzott tőle, hogy „Lengyelország és a lengyelek az elsők”.

A júniusi választás, melynek során a mostani elnök kis különbséggel futott be a liberális varsói polgármester, Rafal Trzaskowski előtt, meglepetést váltott ki. Nawrocki a kampányban alacsonyabb adókat, olcsóbb energiát, az uniós zöldpolitika megfékezését, „ideológiától mentes gyermekkort” és az illegális migráció megállítását ígérte.

A jelölt számára nagy dobás volt, hogy a kampány vége felé Washingtonba látogatott. Donald Trump elnök nem csak fogadta, de támogatásáról is biztosította és képviselőket küldött a beiktatására.

Lengyelország az ukrajnai háború előtt is Oroszország egyik legkeményebb bírálója volt és marad is és a Trump-kormányzat Moszkvával szembeni irányváltása és az új, konzervatív lengyel elnök nézetei még szorosabbá tehetik a két elnök közti viszonyt. Nawrocki ugyan támogatást igért Ukrajnának, de ellenzi az ország NATO-tagságát.