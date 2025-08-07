ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
398.14
usd:
340.93
bux:
0
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Karol Nawrocki új lengyel elnök a felesége, Marta társaságában a varsói elnöki palotához megy a beiktatásának napján, 2025. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka

Máris üzenget az új elnök Donald Tusknak

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Máris puskaporos a hangulat Lengyelországban a kormány és az új köztársasági elnök között. Karol Nawrocki új államfő eskütétele után vitriolos beszédben bírálta a Tusk-kabinetet.

Franciaországban cohabitation a neve, Lengyelországban kohabitacja, amikor egymással szembenálló táborokból kerül ki az elnök és a kormányfő. Mindez azért lényeges, mert akárcsak Párizsban, Varsóban is kiterjedt (bár a franciához képest gyengébb) hatalmi jogkörrel rendelkezik az államfő: megvétózhat törvényeket, fontos tisztviselőket nevezhet ki, és ő a főparancsnok.

Karol Nawrocki konzervatív történész és új elnök szerdán tette le a hivatali esküt és beiktatási beszédében egyből célba vette Donald Tusk kormányfőt és kabinetjét.

Mindez borítékolható csatákat vetít előre az EU-pártinak mondott Tusk és a „szuverenista” elnök közt. Az új államfő megjegyezte: júniusban a választók „határozott üzenetet küldtek, hogy nem menetnek tovább úgy a dolgok, mint eddig” és „hazugságokkal, propagandával és lekezelő bánásmóddal” vádolta meg ellenfeleit, aki szerinte nem viselkedtek korrekt módon vele a kampány során.

Azt is elmondta: nem kér a migrációból, ellenzi az euro bevezetését és

„egy szuverén Lengyelországot akar látni az Unión belül, de olyat, amely Lengyelország marad”.

Nawrockit, a 2015 és 2023 között kormányzó, konzervatív Jog és Igazságosság pártja támogatta. Egy olyan, Donald Trumpot idéző szlogen is elhangzott tőle, hogy „Lengyelország és a lengyelek az elsők”.

A júniusi választás, melynek során a mostani elnök kis különbséggel futott be a liberális varsói polgármester, Rafal Trzaskowski előtt, meglepetést váltott ki. Nawrocki a kampányban alacsonyabb adókat, olcsóbb energiát, az uniós zöldpolitika megfékezését, „ideológiától mentes gyermekkort” és az illegális migráció megállítását ígérte.

A jelölt számára nagy dobás volt, hogy a kampány vége felé Washingtonba látogatott. Donald Trump elnök nem csak fogadta, de támogatásáról is biztosította és képviselőket küldött a beiktatására.

Lengyelország az ukrajnai háború előtt is Oroszország egyik legkeményebb bírálója volt és marad is és a Trump-kormányzat Moszkvával szembeni irányváltása és az új, konzervatív lengyel elnök nézetei még szorosabbá tehetik a két elnök közti viszonyt. Nawrocki ugyan támogatást igért Ukrajnának, de ellenzi az ország NATO-tagságát.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Máris üzenget az új elnök Donald Tusknak

lengyelország

elnök

nato

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: csapdába került Benjamin Netanjahu

Sayfo Omar: csapdába került Benjamin Netanjahu

A nyugati államokban, valamint az Izraellel már békét kötött arab országokban egyre erősebben sürgetik az elhúzódó izraeli-palesztin konfliktus lezárását. Ám Benjamin Netanjahu a koalíciós partnerei miatt nem tudja még leállítani a gázai hadjáratot – nyilatkozta az InfoRádiónak Sayfo Omar Közel-Kelet-szakértő.
Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel

Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel

Fordulat az orosz–ukrán háborúban: Donald Trump bejelentette, hogy jövő héten találkozik Putyin orosz elnökkel, majd egy háromoldalú egyeztetésbe bevonhatják Zelenszkij ukrán elnököt is. Viszont tett egy olyan, tőle váratlan és eddig példátlan megjegyzést is, miszerint "Oroszország különleges fenyegetést jelent az amerikai nemzetbiztonságra".
 

Újabb hatalmas vámot jelentett be Donald Trump

Ukrajnai béke - Donald Trump rendkívüli eredményekről számolt be

Vlagyimir Putyin fogadta Donald Trump különmegbízottját

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes tengeri lények lepték el Európa legnépszerűbb strandjait, tömegével kerülnek az emberek kórházba

Veszélyes tengeri lények lepték el Európa legnépszerűbb strandjait, tömegével kerülnek az emberek kórházba

Húszméteres csápokkal rendelkező, ostorcsapásszerű hegű, veszélyes szövődményű csípéseket okozó physalia medúzák jelentek meg tömegesen Franciaország, Portugália és Spanyolország partjainál, ideiglenes strandlezárásokat és több sérülést okozva. A jelenséget erős tengeri szelek okozták, de a kutatók egyelőre óvatosak az éghajlatváltozással való összefüggés megítélésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt Szamos Miklós - Hosszú vita után cukrászdáját is bezárták a Budai Várban

Meghalt Szamos Miklós - Hosszú vita után cukrászdáját is bezárták a Budai Várban

Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's sweeping new tariffs take effect against dozens of countries

Trump's sweeping new tariffs take effect against dozens of countries

The president also hits India with a 50% tariff and threatened a 100% levy on foreign-made semiconductors.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 6. 22:40
Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel
2025. augusztus 6. 13:07
Komoly felszólítást kapott a cseh kormány
×
×
×
×