Nyitókép: Wikipédia/Adrian Pingstone

Hajónak ütközött egy helikopter, nincsenek túlélők – videó

Infostart / MTI

Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón. Két ember meghalt, a forgalmas, terményszállításban is jelentős vízi utat lezárták a forgalom elől - közölte az amerikai parti őrség.

Az eset az Illinois állambeli Alton közelében történt csütörtökön. Az előzetes információk szerint az MD 369 típusú helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött - számolt be a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB).

A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.

Az Ameren Corp áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték oszlopának világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken. "Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről" – közölte az Ameren, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.

A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték – közölte Jonathan Lindberg, a parti őrség szóvivője.

A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták - közölte Lindberg, hozzátéve: egyelőre nem tudni, hogy mikor nyitják meg újra a folyót.

Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.

(A nyitókép illusztráció.)

