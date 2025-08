Lezuhant egy mentőrepülőgép a tengerentúlon, nincs túlélő

A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság és a CSI Aviation repülőgépkölcsönzö társaság szerint a Beechcraft King Air 300 típusú, légcsavaros repülőgép két pilótával és két egészségügyi dolgozóval a fedélzetén indult el Albuquerque-ből, Új-Mexikóból. A repülőgép kora délután zuhant le Phoenixtől északkeletre, mintegy 483 kilométerre fekvő Chinle repülőtér közelében.

A gép egy beteget szállított volna el egy kórházból – közölte a helyi rendőrség egy Facebook-bejegyzésben. A baleset okát még vizsgálják.

