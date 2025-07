Szörnyű állapotok Texasban: többen meghaltak, sok gyereket nem találnak

A helyi idő szerint péntek esti hivatalos bejelentés szerint 13 holttestet találtak meg, felnőttekét és gyermekekét.

Ezzel egy időben Dan Patrick Texas kormányzóhelyettese azt közölte, hogy 20 gyermeket keresnek, őket egyelőre eltűntként tartják számon.

?Life-Threatening Flood

? Kerrville, Texas

?Guadalupe River



The Guadalupe River in Kerrville, Texas, is experiencing catastrophic flooding this morning, reaching the second-highest level on record and surpassing the devastating 1987 flood.



The River surged to a reported 34… pic.twitter.com/RdbZtmgg58