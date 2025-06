Földrengés volt a szomszédban

Kisebb, 3,2-es erősségű földrengés rázta meg a horvátországi Észak-Dalmáciát kedden reggel – közölte a horvát szeizmológiai intézet.

A földrengés epicentruma 14 kilométerre volt Zárától (Zadar), de szélesebb körben, valamint Bosznia-Hercegovinában is érzékelte a lakosság. Nagyobb károkról nem érkeztek jelentések.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#potres) might have occurred?LastQuake launches before? and after ? the app notification about the #earthquake (#potres) in #Zadar 21 min ago. pic.twitter.com/2c8qxKwqfL