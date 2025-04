Több száz ukrán és orosz hadifogoly szabadult

277 ukrán harcos tért haza orosz fogságból - írta az X-en az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij bejegyzése szerint a most szabadultak a határőrségnek, a nemzeti gárdánál és a hadseregben szolgáltak.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy szabadulásuk az Egyesült Arab Emirátusok közvetítésének köszönhető.

Volodimir Zelenszkij azt írta: a háború kezdete óta 4552 ember térhetett haza orosz fogságból.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o