Észak-Korea két hónapon belül újabb fegyvereket és katonákat küld Oroszországba

"Arra számítunk, hogy Észak-Korea csapaterősítést küld a kurszki régióba" – mondta a The War Zone portálnak az ukrán hírszerzés vezetője. Kiril Budanov altábornagy arra számít, hogy tüzérek érkeznek majd az ázsiai országból, akik a saját gyalogságuk és az orosz csapatok harcát fogják támogatni. A katonák mellett ugyanis Phenjan jelentős számú nehéztüzérségi eszközt szállít Moszkvának. Azt viszont nem árulta el, hogy összesen mekkora létszámról lehet szó.

Budanov tábornok arra hívta fel a figyelmet, hogy Észak-Korea rendkívül erős tüzérséget épített ki a déli országrésszel vívandó háborúra készülve. Az ukrán kémfőnök úgy értesült, hogy legalább 120 darab M1989 Kokszan, 170 mm-es önjáró lövegről és ugyanennyi M-1991 mintájú, 240 mm-es rakéta sorozatvetőről van szó.

A mobilágyúk hagyományos lőszerrel 40 kilométerre, míg rakétapóthajtású gránátokkal 60 kilométerre lévő célokat is támadhatnak. A rakéta-sorozatvetők hatótávolsága ugyancsak 60 kilométer. Az ezekből indított rakéták 100 kilogrammos robbanófeje rendkívüli pusztításra képes. A lövegek és a sorozatvetők mellett Észak-Korea további 150 darab KN-23 típusú, rövid hatótávolságú rakétát is átad az orosz hadseregnek.

Az ukrán hírszerzés vezetője igyekezett eloszlatni azokat a nyugati találgatásokat, hogy vajon az újabb észak-koreai kontingens a harcoló egységeket hivatott felváltani, vagy a veszteségek pótlására, erősítésként érkezik majd Oroszországba. Budanov tábornok határozottan azon a véleményen van, hogy a hamarosan érkező észak-koreai katonákkal, valamint ágyúkkal, rakétákkal és sorozatvetőkkel Phenjan a tűzerőt akarja jelentősen növelni. Azt ellenben nem árulta el, hogy mégis mekkora létszámról lehet szó.

More Koksans being shipped to Russia. So far I’ve counted around 36 or so guns being photographed which is 2 battalions worth of Koksans. This 1/3rd of what is called a Corps Fire group. A significant addition to the Russian arsenal. https://t.co/HfKJBlGcR9