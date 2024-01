Robbantások Iránban, legalább 73-an meghaltak

A detonációk (videó, 18+) a 2020 januárjában amerikai dróntámadásban meghalt Kászem Szulejmáni vezérőrnagy halálának negyedik évfordulóján megrendezett szertartáson következtek be.

Az Irib állami műsorszolgáltató tájékoztatása szerint további 171 ember megsebesült a déli Kerman városában, a Saheb al-Zaman mecset közelében zajlott, több száz fős megemlékezésen - írta a BBC. Kerman kormányzója terroristatámadásról beszélt az Iribnek. Az iráni állami média előzőleg egy helyi tisztviselőt idézett, aki szerint még nem világos, hogy gázpalackok robbantak-e fel vagy terrortámadás történt a megemlékezésen.

In the Iranian city of Kerman, there was an explosion near the cemetery where General Qassem Suleimani is buried



Today is the anniversary of the elimination of Suleimani, who was a high-ranking IRGC commander.



According to preliminary information, between 20 and 50 people were…