Megdöbbentő részletek derültek ki a japán utasszállító repülőgép katasztrófájáról – videók

"Akárhány videót megnéztem az esetről, egyiken se láttam olyan utast, aki a csomagjával együtt próbált volna menekülni" – mondta a BBC-nek a londoni Greenwichi Egyetem tűzbiztonsági tanszékének vezetője. Ed Galea szerint a csomagok keresgélése nagyon lelassíthatja az evakuálást, ami egy ennyire súlyos helyzetben emberéletekbe kerülhet. A repülési szakértő azt is megjegyezte: a gép személyzete példásan szakszerűen cselekedett.

Ez azonban egyáltalán nem egyszerű és főleg nem magától értetődő dolog. Az kell hozzá, hogy a légitársaság rendkívül szigorúan készítse fel munkatársait a vészhelyzetekre. A brit médiacég rossz példaként említette az Emirates légitársaság 2016-ban, Dubaiban szerencsétlenül járt Boeing 777-ének esetét, amikor az utasok, a csomagjaikat keresgélve, annyira lelassították a kiürítést, hogy az már néhányuk életét veszélyeztette.

Akkor csak a szerencsén múlt, hogy a fedélzeten lévő mind a 300 ember élve kijutott. Ám nem voltak ilyen szerencsések annak az orosz Szuhoj Superjet 100-asnak az utasai, amelyik 2019-ben, egy durva leszállást követően fogott tüzet Moszkva Seremetyevo repülőterén. A 78 emberből 41-en fizettek az életükkel azért, mert utastársaik nem voltak hajlandók a csomagjaikat hátrahagyva menekülni.

Tokióban a nagyobb katasztrófát kétségtelenül az akadályozta meg, hogy a légiutas-kísérők és a pilóták nagyon határozottan és ellentmondást nem tűrően cselekedtek. Ezzel egyrészt elejét vették a pániknak, másrészt sikerült együttműködésre bírniuk még a kétségbeesett utasokat is.

Az egyik stewardess a BBC-nek elmondta, hogy most is remeg, ha arra gondol, hogy milyen szörnyűség történhetett volna. "Ilyen helyzetben az ember sokszor képtelen logikusan gondolkodni. Csak az mentheti meg, ha ösztönösen a jól begyakorolt vészhelyzeti eljárások szerint cselekszik."– mondta. A japán légitársaságnál minden kezdő légiutas-kísérő és pilóta hónapokig tartó képzést kap.

Ennek keretében még azt is begyakoroltatják velük, hogy veszély esetén milyen hangsúllyal és mennyire hangosan beszéljenek az utasokkal. Azt is elmesélte, hogy a kiképzés alatt számos olyan esetet megismernek, amelyekből sokat lehet tanulni és a legkülönfélébb helyzeteket gyakoroltatják velük, a vízre szállástól a kabintűzig.

Az alapos felkészítés elengedhetetlen, mert csupán 90 másodperc alatt kell mindenkinek elhagynia egy szerencsétlenül járt, de még úgy-ahogy egy darabban lévő gépet. A gyártók ugyanis csak ennyit tudnak garantálni, eddig képes a vízen lebegni a gép vagy a törzs ellenállni a lángoknak. Ezen a másfél percen múlik tehát élet vagy halál.

Tokióban mintaszerűen sikerült végrehajtani a kiürítést, pedig a körülmények messze nem voltak olyanok, mint a gyakorlások idején. Először is a gép orrfutója az ütközéskor becsuklott, így a törzs erősen lejtett előre. Ezért az utasoknak felfelé kellett kapaszkodniuk az ülések közti szűk folyosón. A gép végében leengedett vészcsúszda teteje pedig túl magasra került és már veszélyesen meredekké vált. Ráadásul nem sokkal az ütközést követően kialudt a kabinvilágítás is. Ezért kapcsolja le a személyzet a leszállás előtt a gép belsejében a fényeket, hogy ha baj történne, akkor az embereknek ne a hirtelen sötétben kelljen botorkálniuk a kijáratok felé.

Sok múlott a reptéri tűzoltókon is, akik a nemzetközi normának megfelelően, két percen belül megkezdték a lángok elfojtását. Ám ezt nem tehették teljes erőbedobással addig, amíg emberek voltak a gépben. Előbb a menekülésük útját kellett biztosítaniuk és csak amikor már mindenki elhagyta a gépet, akkor zúdíthatták teljes erővel az oltóanyagot a tűzre. Így aztán esély sem volt a repülőgép megmentésére, az a tűz martaléka lett.

A Southeast Asian Airlines egyik név nélkül nyilatkozó pilótája ugyancsak nagy elismeréssel nyilatkozott a japán gépszemélyzet és a tűzoltók ténykedéséről. Szerinte is a fegyelmezettség és a kitűnő felkészítés mentette meg az utasok életét Tokióban.

A katasztrófa okát vizsgálják. De a repülőtéri irányítótorony és a két szerencsétlenül járt gép közötti rádió forgalmazás szövege már nyilvánosságra került. Ebből az derül ki, hogy a japán parti őrség gépe nem kapott felszállási engedélyt, ennek ellenére a kifutópályára gurult, éppen akkor, amikor az utasszállító leszállt.