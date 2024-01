A Japan Airlines szerint volt leszállási engedélye az ütköző repülőnek

Gyengén indult az év a világ tőzsdéin, tegnap eséssel zártak az amerikai indexek, miután a kötvényhozamok ismét emelkedésnek indultak. Ez elsősorban a technolóigai részvényeket helyezte nyomás alá, így a Nasdaq jelentősebb mínuszban zárt, amiben az is szerepet játszott, hogy az Apple-re érkezett egy leminősítés, amire eséssel reagált a részvény. Ennek hatása Ázsiában és érezhető volt, ahol estek az Apple beszállítói, de az szélesebb részvénypiacon is negatív volt a hangulat. Végül, ami az európai tőzsdéket illeti, a határidős indexek állása alapján a globális hangulattal összhangban itt is eséssel indulhat majd a nap.