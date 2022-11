Tóth Norbert a lengyelországi incidensről: a NATO tanácskozni fog, nem visszavágni

Az InfoRádióban szerda reggel több szakértő is értékelte a Lengyelországban két ember halálát okozó rakétabecsapódást, és az a kép körvonalazódik, hogy egy orosz eszközt "leszedő" ukrán légvédelmi rakéta darabjairól lehet szó, amelyek egy gabonaraktárba csapódtak.

Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a jog asztalára tette a kérdést.

"Zajlik a vizsgálat, annyit tudunk elmondani, hogy több tény tisztázásra szorul, de az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint az tűnik a legbiztosabbnak, hogy egy ukrán légvédelmi rakéta darabjai okozták ezt a robbanást; nem véletlen, hogy robbanásról beszélnek NATO-körökben, nem rakétatámadásról, így a NATO-szerződés 5. cikk szerinti fellépés szóba sem kerülhet" – vázolta Tóth Norbert, indokolva, hogy valószínűleg miért nem szükséges az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének válaszcsapást indítania.

Márpedig ha ukrán eszközről van szó, Ukrajna elnézést kérhet, ha viszont mégis oroszról – ami még Joe Biden amerikai elnök szerint is valószínűtlen –, akkor felmerülhetne az 5. cikk szerinti eljárás, ami azt jelenthetné, hogy egy NATO-tagállamot ért támadást minden szövetséges a saját területe elleni támadásként értékelhetne; a 4. cikk szerinti eljárás a valószínűbb, vagyis tanácskozás jöhet.

A NATO-tanács, amelynek összehívása következhet most, a tagállamok külügyminisztereiből áll, de Tóth Norbert szerint elképzelhető, hogy nagyköveti szinten lesz rendkívüli ülés.

"Lengyelország vizsgálódik a területén, az eredményeit pedig folyamatosan bemutatja a NATO-nak. Ennek fényében mérlegelik a lehetséges válaszokat. Ez alapján hoz döntést a tanács"

– mondta a nemzetközi jgász, és az EU kezében lévő aktuális lehetőségekről is szólt, kiemelve, hogy a NATO szól inkább a katonai védelemről, az EU-nak inkább gazdasági-politikai szerepe van a nemzetközi színtéren.

KAPCSOLÓDÓ Videók és a képek a Lengyelországot ért rakétaincidensről A közösségi médiában egyre több videót és fényképet látni a lengyel gabonaszárítót ért rakéta találatról....

"Az EU alapító szerződésében is van egy hasonló cikk, mint ami a NATO-szerződés 5. cikke, de nyilván a NATO sokkal potensebb szervezet. Az EU szolidaritásáról biztosította Lengyelországot, de önmagában a támadás miatt Lengyelország pénzügyi vagy más segítségre nem fog szorulni" – ecsetelte Tóth Norbert.

Végül az Egyesült Államok szerepéről beszélt, amely elsőként a heves balti reakciókra válaszolt éjszaka.

"Nagyon óvatosak voltak az amerikaiak, az ő értesüléseikre lehet alapozni,

nekik voltak a legpontosabb információik a háború kitörésével kapcsolatban is, nem is mondták most sem, hogy orosz rakétatámadásról volt szó múlt éjjel" – mondta Tóth Norbert.

A lengyelországi incidensről szól az InfoRádió rendkívüli Aréna adása szerda 15 órától, tartson velünk!

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Kiko Huesca