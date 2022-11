Videók és a képek a Lengyelországot ért rakétatámadásról

Az alábbi térkép azt mutatja, hogy a feltételezhetően Sz-300-as légvédelmi rendszer rakétájának mekkora a hatósugara.

Ebből kiderül, hogy egy Lembergből (Lviv) kilőtt fegyver jó néhány lengyel várost elérhet.

So Poland has confirmed that it was a S-300 missile that was used, but they can't confirm who fired it, the S-300 has a range of 150km/95miles, here's a 95 mile radius from the impact site, it was fired by Ukraine ? pic.twitter.com/zrmEN1VPuV — Ho lee_fuq (@fuq_le) November 16, 2022

Az ugyancsak a Twitteren megjelent fénykép a támadás okozta pusztítást mutatja:

BREAKING:



2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.



Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.



NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022

Ez a videó pedig állítólag közvetlenül a támadás után készült:

NEW: Video shows the immediate aftermath of the missile impact in Poland, killing 2 people pic.twitter.com/EOR1MbS3uo — BNO News (@BNONews) November 15, 2022

Ezek a felvételek is a becsapódott rakéták, vagy azok darabjai okozta pusztítást mutatják:

⚡️ Presumably - a video of the consequences of a landed missile in Poland.



pic.twitter.com/Jpy1a3t1wq — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Az alábbi fényképen pedig orosz gyártmányú 5V55 típusú rakétahajtómű egy darabja látható. Ilyet használnak az Sz-300-as légvédelmi rendszer rakétáinál is. De esetleg más, orosz eredetű cirkáló rakétából is származhat. A roncsot a lengyelországi becsapódás közelében fényképezték le.

A certain resemblance to a part of a motor section of 5V55-series missiles used with S-300 SAM systems here. In that case, this may be the remains of a Ukrainian AD missile, or perhaps that plus the cruise missile it intercepted.



However this is NOT AN ID AT THIS TIME. Brb. pic.twitter.com/HN4VzhHW9V — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) November 15, 2022

