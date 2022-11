Baráti tűz: az ukránok lőhették ki a rakétát az amerikaiak szerint

Amerikai tisztviselők szerint az ukránok lőhették ki a Lengyelországban becsapódott rakétát

Az Associated Press hírügynökség amerikai tisztviselőket idéz, akik szerint az ukrán légvédelem lőhette ki a végül Lengyelországban becsapódó, két ember életét kioltó rakétát (vagy rakétákat). Az ukrán erők egy érkező orosz rakétára válaszolhattak – írja a The Guardianra hivatkozva a 444.hu.

A lengyel külügyminisztérium kezdetben „orosz gyártmányúnak” minősítette a rakétát, de a The Guardian diplomáciai szerkesztője, Patrick Wintour szerint ez az Ukrajna által is birtokolt SZ-300-as föld-levegő rakéta is lehet.

Korábban Joe Bident arról kérdezték, hogy a rakétát Oroszországból lőtték-e ki. Azt mondta: „vannak előzetes információk, amelyek ezt vitatják. Nem akarok ilyet mondani, amíg nem vizsgáljuk ki teljesen. De

a röppályája alapján valószínűtlen, hogy Oroszországból lőtték ki”.

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon