Érzékeny veszteség érhette az orosz hadsereget éjszaka Mariupolnál

A tengerparti Mariupol ostroma közben meghalt az orosz támadók egyik tábornoka, Oleg Mitjajev - közölte Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója kedd éjszaka a Telegram közösségi oldalon.

A tanácsadó egy fényképet is közölt, amelyen állítása szerint az elhunyt vezérőrnagy látható.

Mitjajev a negyedik orosz tábornok, akinek a halálát ukrán részről bejelentették.

Orosz oldalról nem erősítették meg a hírt.

Egy orosz tábornok eleséséről mindazonáltal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is említést tett éjszakai üzenetében. Ő azonban nevet nem említett.

Hadszínterek

Mariupol: Oroszország továbbra is támadja a déli várost keletről és nyugatról

Harkiv: az orosz erők lőszerhiánnyal küszködnek, amikor megpróbálják bekeríteni ezt az északkeleti várost

Herszon régió: Oroszország hiába kívánta kedden a régió ellenőrzését, de nem lépett előre sem Zaporizsja, sem Mikolajiv felé – a kulcsfontosságú városokban.

Ogyessza: Oroszország még nem áll készen arra, hogy tengeri hadműveletet indítson a déli kikötőváros ellen, mivel itt nem állítottak fel csapatokat a helyszínen. ( BBC

A február 24-én kezdődött orosz támadásokban szintén fontos célpontnak számító Harkiv régió vezetője, Oleh Szinehubov arról számolt be, hogy a kelet-ukrajnai városnál kedden visszaszorították a támadókat. A Telegramon Szinehubov azt írta, hogy az orosz erők előző álláspontjuknál is távolabbra kényszerültek visszahúzódni. USA: Putyin háborús bűnös! Háborús bűnök elkövetéséért tartja felelősnek Vlagyimir Putyin orosz elnököt az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden elfogadott határozata szerint. Az általában mélyen megosztott kongresszusi testület egyhangúlag fogadta el a határozatot, amely mások mellett a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróságot kéri arra, hogy folytasson vizsgálatot az Ukrajnában február 24. óta zajló orosz támadások során elkövetett "erőszak, háborús bűnök és emberiesség elleni bűnök" ügyében. Az amerikai kongresszus szerint a nemzetközi vizsgálatoknak Putyin mellett az elnök részvételével működő orosz biztonsági tanács tagjaira és a katonai vezetőkre is ki kell terjedniük. Oroszország eközben az ENSZ Biztonsági Tanácsában olyan határozattervezetet köröztet, amely a "sérülékeny helyzetben lévő" ukrajnai civilek védelmére, továbbá a humanitárius segítség és a távozni kívánó lakosság útjának szabaddá tételére szólítana. Moszkva ebben ugyanakkor meg sem említi saját felelősségét az általa megtámadott országban zajló háborúért.

Az ukrán vezérkar szerdára virradóra arról adott hírt, hogy az Ukrajnába behatolt orosz egységek 40 százaléka már jelentős veszteségeket szenvedett vagy teljesen megsemmisült. Független forrásból erre vonatkozóan sem érkezett megerősítés.

Denisz Smihal miniszterelnök egy friss nyilatkozatában kijelentette, hogy

a február 24-én kezdődött háború már eddig több száz milliárd dolláros kárt okozott Ukrajnában.

A gazdasági minisztérium számításai szerint csak az infrastruktúrában 119 milliárd dollárnyi kár keletkezett. Szirénák Lvivben: mindenki bunkerbe! Helyi idő szerint valamivel hajnali 3 óra után Lvivben (Nyugat-Ukrajna), amely eddig megúszta a háborús cselekményeket, megszólalt a légiriadó, a civileknek föld alatti bunkerekbe kell húzódniuk az orosz légitámadások veszélye miatt. Alig két napja a városon kívül, a lengyel határtól nem messze található katonai bázison több orosz cirkálórakéta is csapást mért, legalább 35 ukrán katona életét vesztette. ( BBC

Washingtonban pedig kedden a Fehér Ház egy tisztségviselője arról tájékoztatott újságírókat, hogy Joe Biden elnök jelentős, 800 millió dolláros újabb amerikai támogatás bejelentésére készül Ukrajna számára. Zelenszkij szerdán videokapcsolaton keresztül felszólal az amerikai kongresszusban, és Biden a tervek szerint akkor jelenti be hivatalosan a segítséget, amely a biztonság megerősítését szolgálja.

Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka