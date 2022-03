Volodimir Zelenszkij és tanácsadói többször utaltak "a béke lehetőségére"

Ukrajna látja a kompromisszum lehetőségét Oroszországgal – erre utalt Volodimir Zelenszkij elnök az ukrán és orosz tárgyalódelegáció keddi tanácskozása után.

Ugyan Zelenszkij nem csattant ki az optimizmustól, de szerdán reggel azt mondta, hogy

A hazájában roppant népszerű és nyugaton az ukrán ellenállás jelképeként látott Zelenszkij kedden egy másik jelzést is küldött. A brit vezetésű, úgynevezett Egyesült Expedíciós Erő nevű katonai formáció képviselőinek egy videokonferencia hívásban

kimondta: Ukrajna nem lesz a NATO tagja.

Sok nyugati lap ezt engedményként értékeli, ám Zelenszkij meglehetősen csalódott volt: „Világos, hogy Ukrajna nem a NATO tagja, értjük ezt. Sok éven hallottuk, hogy létezik a nyitott ajtók politikája, de azt is hallottuk, hogy nem mehetünk be az ajtón. Ez az igazság és ezt el kell fogadnunk”. Az ukrán semlegesség Moszkva egyik követelése a pusztító háborús offenzíva leállítására.

Zelenszkij hozzátette, hogy „elég jól” mennek az oroszokkal folytatott tárgyalások. Mihajlo Podoljak ukrán főtárgyaló egy tweetben „ördögien nehéznek” nevezte a tárgyalásokat, mert alapvető különbségek vannak. „De van lehetőség a kompromisszumra” – írta.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022