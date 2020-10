Részletek a Trumpot meggyógyító antitestkoktélról

Az amerikai elnök a saját koronavírus-fertőzésének kezelésére használt antitestkoktélt a betegség gyógymódjaként emlegeti, holott még Leonard Schleifer, a szert előállító Regeneron Pharmaceuticals vezetője sem ilyen merész a gyógyszerrel kapcsolatosan.

"Az elnök esete egy a sok közül, az ilyesmit nevezzük esettanulmánynak" – nyilatkozta, hozzátéve: az elnök kora és magas rizikófaktora érdekessé teszik ezt az esetet, de nem ilyen bizonyítékokra van igazán szükségük. "Az igazi bizonyítékok a nagy klinikai tesztekből származnak" – mondta el. Schleifer a gyógyszer adta védettséggel kapcsolatban sem olyan magabiztos, mint az elnök: a Marketwatch cikkében idézettek szerint úgy véli, hónapokig lehet elégséges a koktél nyújtotta védelem.

Csak neki járt

Az elnök kivételes helyzetben van, hogy ilyen kezelést kaphatott: a Regeneron kísérleti gyógyszerét az FDA még nem engedélyezte. A CNN Health cikke szerint a piacon még föl nem lelhető szert a cég az után bocsátotta az elnök rendelkezésére, hogy orvosai kifejezett kérést juttattak el hozzájuk ennek érdekében. A gyógyszer mindenesetre nem csak az elnöknek vált be: egy 275 fő részvételével végzett kísérletben már sikerült bizonyítania. A vírusszám csökkenése mellett a tüneteket is enyhítette esetükben, a legjobb eredményeket azoknál érte el, akiknek teste még nem lépett fel természetes immunválasszal a koronavírussal szemben.

Trump betegségének nem ez a hirtelen felépülés az egyetlen olyan eleme, amely a közvéleményt vagy a tudósokat elgondolkodtatja. Különös felhangot ad az egész esetnek a tény, miszerint alig egy hónappal az amerikai elnökválasztásokat megelőzően győzte le, ráadásul fiataloktól is meglepő könnyedséggel a betegségét, miközben meglehetősen irracionálisan viselkedett több helyzetben is.

Az viszont bizonyos, hogy fertőzöttként autókonvojos utazást tennie, majd a Fehér Házba visszatérve maszkját teátrálisan levennie felelőtlen cselekedet volt. A The Washington Post cikke szerint egy orvos a nehézlégzés jeleit vélte felfedezni az ekkor saját szavai szerint magát fantasztikusan érző elnökön. A CNN vezető egészségügyi szerzője, Sanjay Gupta egyenesen abszurdnak nevezte azt, hogy egy fertőző, akár halálos kimenetelű vírus hordozója maszk nélkül megy mások közé.

Semmit sem változott

Az amerikai elnók betegségéhez való hozzáállása persze nem meglepő annak fényében, ahogy magához a koronavírushoz kezdetek óta viszonyul. Hangoztatta, hogy ez a betegség nem több az influenzánál, többször beszélt arról, hogy az esetek 99 százalékában enyhe a lefolyása és a gyerekek immúnisak rá. Július 12-éig sosem viselt nyilvánosan maszkot sem, majd hirtelen pálfordulást követően már támogatta azt, jóval később, mint ahogy a WHO korrigálta kezdeti véleményét a maszkhordással kapcsolatban. Trump betegségének krónikája Október 1. Miután délután golfklubjában zárt körű eseményt tart, este már arról számol be, hogy önkéntes karanténba vonul tanácsadója, Hope Hicks pozitív koronavírus-teszeredménye miatt. A Wall Street Journal szerint már ezen a napon a kezében volt saját pozitív eredménye is.

Október 2. Trump tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy ő és felesége, Melania Trump is elkapta a vírust. Még aznap a Walter Reed katonai kórházba szállítják.

Október 3. Kezelőorvosai arról számolnak be, hogy remdesivir- és szteroidkezelést kap. Utóbbit a mért alacsony oxigénszintje indokolja.

Október 4. Autókonvojjal elhagyja a kórházat, hogy támogatóinak integessen.

Október 5. Háromnapnyi kórházi kezelés után visszatér a Fehár Házba, és maszkját is leveszi.

Október 7. Orvosa szerint egy napja tünetmentes.

Október 8. Trump kijelenti, hogy már nem fertőz és a szteroidok kivételével nem is szed már semmit. Október 10. A Fehér Ház is megerősíti, hogy az elnök nem fertőző. Október 11. Trump arról beszél a Fox News műsorán, valamint twitteli is, hogy immúnissá vált a vírusra.

Nyitókép: MTI/EPA /Pool/Ken Cenedo