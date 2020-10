Új, tudományos részletek a magyar remdesivirrel kapcsolatban

Megkezdték a Magyarországon a Richter által gyártott koronavírus-gyógyszer klinikai vizsgálatait. A remdesivirt 2000 súlyos, kórházban ápolt covidosnak adják be. Ha a vizsgálat sikeres lesz, elindulhat a gyógyszer törzskönyvezése.

"Minden gyógyszer kipróbálása, bevezetése úgy zajlik, hogy a klinikai vizsgálat keretében embereken is kipróbálják a készítményt, most is így történik, az OGYÉI a hét elején adott engedélyt rá" – rögzítette az InfoRádió megkeresésére Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója.

Jelenleg

hét intézményben ápolják az érintett középsúlyos vagy súlyos betegeket

– tette hozzá.

Akkor tekintik majd sikeresnek a vizsgálatot, ha több a jótékony hatása, mint a kedvezőtlen mellékhatás. A klinikai teszt végén a gyártó értékeli az adatokat és dönt, hogy mi legyen a készítmény további sorsa. Ha megfelel a készítmény, beadja törzskönyvezésre, engedélyezésre a hatóságokhoz.

A remdesivir csökkenti a halálozások számát és a kórházban tartózkodás idejét, mint Szentiványi Mátyás fogalmaz, "a betegek egy csoportjánál kedvező hatású", mellékhatásai nem haladják meg a pozitív hatásokat. A szer

csak kórházban

érhető el, kezelőorvos felügyelete mellett, patikában nem hozzáférhető, injekciós készítmény.

Nem túl biztató hír ugyanakkor, hogy a klinikai vizsgálat akár fél-egy évig is elhúzódhat, az engedélyezés csak utána kezdődhet. A remdesivir ugyanakkor importból most is hozzáférhető a magyar egészségügy számára.

Nyitókép: MTI/AP/Gilead Sciences