Trump megfenyegette Iránt, Irán öltönybe bújt terroristának nevezte az elnököt

Donald Trump amerikai elnök csapássorozattal fenyegette meg Iránt vasárnap a Twitteren, ha Kászim Szulejmáni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz különleges alakulatának meggyilkolásáért bosszúból támadásokat indítana amerikaiak vagy amerikai érdekeltségek ellen.

Bejegyzésében Donald Trump az 1979-es amerikai-iráni válságot idézte fel, amikor Teherán 52 amerikai túszt ejtett, s Washington erre válaszul a túszok számával megegyező, vagyis 52 iráni célpontot bombázott.

"Legyen ez figyelmeztetés, hogy ha Irán bármennyi amerikaira vagy amerikai érdekeltségekre csapást mér (...), mi 52 iráni helyszínt (az Irán által ejtett 52 amerikai túsznak megfelelően) vettünk célba, némelyikük nagyon is fontos volt Irán és az iráni kultúra számára, s ezekre a célpontokra és magára Iránra most is nagyon gyorsan és nagyon keményen le fogunk sújtani. Az Egyesült Államok nem akar több fenyegetést" - írta Trump.

Az EU közvetítene Meghívta Brüsszelbe az iráni külügyminisztert Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, aki ismét a Közel-Keleten kialakult feszültségek csökkentésére szólított fel. Borrell az előző nap telefonon folytatott beszélgetés során hívta brüsszeli látogatásra Mohamad Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert. Az esetleges vizit pontos dátumát nem közölték.

Nem késett az iráni válasz

Minderre válaszul, szintén a Twitteren, öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, és Hitlerhez, Dzsingisz kánhoz és az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez hasonlította. A külügyminiszter pedig arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy háborús bűncselekménynek számít a kulturális helyszínek elleni támadás. Leszögezte: Washington súlyosan megsértette a nemzetközi jogot azzal, hogy pénteken célzott támadással Bagdadban likvidálta Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnokát.

Átszervezik az amerikai csapatokat, Irak bekérette a nagykövetet Az amerikai vezetésű koalíció felfüggesztette vasárnap terrorellenes műveleteinek túlnyomó részét Irakban és Szíriában, hogy támaszpontjai védelmére összpontosítson az Iránnal kibontakozó feszültségek közepette.

A koalíció szóvivője hangsúlyozta, hogy néhány műveletet még végrehajthatnak, és önvédelemből csapást mérhetnek a szélsőségesekre.

A szövetség felfüggeszti iraki kiképző misszióját és a helyi biztonsági erőknek nyújtott támogatást is a bázisai ellen végrehajtott rakétatámadások miatt. "Elsődleges fontossággal bír az Iszlám Állam legyőzésén fáradozó koalíciós személyzet védelme" - emelték ki a történtekről beszámoló közleményben. Az iraki külügyminisztérium panaszt emelt vasárnap az ENSZ Biztonsági Tanácsánál (BT) és a világszervezet főtitkáránál az amerikai légicsapások miatt, mondván, azok veszélyes mértékben megsértették Irak szuverenitását és az amerikai csapatok iraki jelenlétének feltételeiről szóló megállapodás rendelkezéseit. A tárca "az iraki katonai állások ellen elkövetett amerikai támadás és agresszió, valamint magas rangú iraki és szövetséges katonai parancsnokok Irak területén történt meggyilkolásának" elítélésére sürgeti a BT-t. Az ügy miatt bekérették az amerikai nagykövetet.

Az iraki parlament kizavarná a külföldi katonákat

Vasárnap megszavazták az Irakban állomásozó külföldi katonai erők jelenlétének megszüntetését célzó javaslatot. A parlament rendkívüli ülését azután hívták össze, hogy az amerikai haderő pénteken Bagdad közelében célzott csapással megölte Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnokát.

Az indítványban felszólították az iraki kormányt, hogy vessen véget minden külföldi csapat iraki jelenlétének, és biztosítsa, hogy ne használhassák többé Irak légterét, szárazföldi területét, illetve felségvizeit.

A képviselők szerint a kormánynak azzal kell kezdenie, hogy visszavonja a nemzetek közösségéhez benyújtott kérelmét, amellyel segítséget kért az Iszlám Állam terrorszervezet elleni küzdelemhez, "az iraki katonai műveletek végére és a kivívott győzelemre tekintettel".

A vasárnapi parlamenti ülés kezdetén a 329 fős törvényhozás 180 tagja volt jelen, s többségük az előterjesztésre szavazott.

A parlamenti határozatok, ellentétben a törvényekkel, nem bírnak kötelező erővel.

A javaslatot a síita többségű parlamentben a Fatah nevű parlamenti frakció terjesztette elő, amelynek több vezető politikusa is az Irán támogatását élvező al-Hasd as-Saabi (Népi Mozgósítási Erők, PMF) síita milíciához köthető. A PMF a szélsőségesek elleni küzdelem egyik vezető ereje volt.

A szavazásban nem vettek részt sem a szunnita, sem a kurd képviselők, mivel ellenzik az amerikaiakkal négy éve kötött megállapodás felmondását. Ennek alapján Washington csapatokkal segítette az iraki biztonsági erőket az Iszlám Állammal szemben.

