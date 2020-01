Kemény bosszút esküdött az amerikai légicsapások után Irán legfőbb vallási vezetője

Donald Trump kiadta a parancsot, az amerikai légierő pedig lecsapott a szomszédos Irakban látogatáson tartózkodó Kászim Szulejmáni iráni tábornokra. Az akcióban – amit Iránban egyszerűen gyilkosságnak tartanak – életét vesztette egy magasrangú iraki illetékes is.

Szulejmáni Iránban ünnepelt vezető volt, az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és Izrael számára gyűlölt ellenség, mert az al-Kudsz eliterők parancsnokaként ő dolgozott együtt mások mellett a libanoni Hezbollahhal, Aszad szíriai elnökkel, és ő volt Irán és Washington szövetségesei, köztük Szaúd-Arábia közvetett háborúinak egyik főszereplője. Szulejmáni emellett gyakran parancsnokként irányította az iraki sííta milíciák harcát a brutalitásáról ismert Iszlám Állam ellen.

Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah kemény bosszút helyezett kilátásba a „gyilkos bűnözőknek”. „Tudja az összes ellenség, hogy kétszeres eltökéltséggel folytatódik az ellenállás szent háborúja, és hogy biztos győzelem várja a szent háború harcosait” – fogalmazott.

Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője beszédet mond egy teheráni rendezvényen Teheránban, 2020. január 1-jén. Hamenei elítélte, hogy az Irakban állomásozó amerikai haderő légicsapásokat mért a Kataib Hezbollah nevű milícia öt iraki és szíriai létesítményére 2019. december 29-én. MTI/EPA/Hamenei ajatollah sajtóirodája

A drámai eszkaláció előzménye az volt, hogy az óév utolsó napjaiban jelentősen megnőtt a feszültség az Egyesült Államok és Irán között.

Az amerikaiak szerint az irániak mozgatták a szálakat, amikor egy velük szövetséges sííta milícia Irakban megtámadott egy támaszpontot, megölt egy amerikai állampolgárt és amerikai katonákat sebesített meg.

Washington erre légicsapásokat hajtott végre a Kataib Hezbollah milícia harcosai ellen, és többtucatnyit megölt. Ezt követte a sííta tüntetők dühös demonstrációja a bagdadi amerikai követség előtt, melynek során a Washington szerint Irán által befolyásolt szélsőségeseknek minősített tüntetők támadást intéztek a komplexum ellen.

Iraki sííta vezetők szerint az amerikaiak pontosan tudták, hol tartózkodik Szulejmáni, és akkor csaptak le konvojára, amikor az elhajtott a bagdadi reptér termináljától.

Az Egyesült Államok most azzal indokolta a brutális válaszcsapást, hogy „el akarják rettenteni Iránt a további támadásoktól”, és hogy „garantálni kívánják az amerikai diplomaták és katonák testi épségét”.

A legfőbb iráni vezető hivatala által közzétett kép Kászim Szulejmáni iráni tábornokról, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnokáról egy vallási szertartáson Teheránban 2015. március 27-én. MTI/EPA/A legfőbb iráni vezető hivatala

A Szulejmáni irányította iráni Forradalmi Gárdát Amerika terrorszervezetté nyilvánította, részben azért is, hogy nyomás alá helyezze az országot a Teherán atomprogramjáról folyt alkudozásban. Otthon azonban annyira befolyásos volt – sokak szerint az ország második legerősebb embere –, hogy tavaly, az iszlám köztársaság alapítása óta első ízben, megkapta Irán legmagasabb kitüntetését. „Egyedül a legfőbb vezető a főnöke. Ha fegyver kell neki, megkapja, ha pénz kell neki, megkapja” – mondta egy név nélkül nyilatkozó volt iráni illetékes.

Szulejmáni, aki a hírszerzést és a titkos akciókat is koordinálta, és Oroszország szíriai beavatkozásáról is tárgyalt Moszkvában, 2018-ban személyesen is megfenyegette Trump amerikai elnököt egy videóban.

Halálát követően Washington legfőbb regionális szövetségese, Izrael fokozta a katonai készültséget, attól tartva, hogy Irán regionális szövetségesei, a Hezbollah, a Hamász és az Iszlám Dzsihád támadásokat indíthatnak.

A célzott gyilkosság hírére közben 3 százalékkal megugrott a kőolaj ára.

Nyitókép: MTI/EPA/Murtadzsa Latif