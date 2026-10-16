ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.18
usd:
324.69
bux:
144454.77
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Szakértő: hiába a sok napelem, az áram ára és az ellátásbiztonság továbbra is kérdés

Infostart / InfoRádió

A magyarországi villamosenergia-rendszer kihívásairól és kilátásairól készített elemzést a GKI Gazdaságkutató Zrt., amelyből kiderül: a legnagyobb kockázatot Paks I üzemideje és Paks II befejezésének folyamatos csúszása jelenti, miközben a megújulóknál a napenergia túlsúlya önmagában növeli a termelés ingadozását. Az InfoRádió Molnár László vezető kutatót kérdezte.

„Felmerült a kérdés, hogy az energetika jelenleg milyen problémákat jelent a kormány számára, hiszen rendkívül nehéz örökséget vesz át” – mondta a GKI-tanulmánnyal összefüggésben Molnár László vezető kutató az InfoRádióban, jelezve: Paks II beruházása gyakorlatilag áll, miközben Paks I esetében épp csak sikerült elkerülni az üzemidő-hosszabbítás elmaradását, de az erőmű működését folyamatosan nehezítik a különböző körülmények: a Duna vízszintje például tartósan olyan alacsony, hogy időnként az atomerőmű teljesítményét is vissza kell fogni.

Eközben rohamosan terjednek a megújuló energiaforrások elsősorban a napelemek használata révén, és most már a szélenergia nagyobb szerepvállalása is felmerült. Emellett a vállalkozói szektor is felfedezte magának az akkumulátoros energiatárolást. Ez részben képes kezelni a megújulók okozta jelentős termelési ingadozást: az energiát kettő-négy órán keresztül akkumulátorokban lehet tárolni, majd a csúcsidőszakokban felhasználni, így valamelyest csökkenthető a költség ahhoz képest, mintha ugyanezt az energiamennyiséget importból kellene beszerezni – részletezte Molnár László.

Arra a kérdésre, hogy a kormány középtávú tervei mennyiben vetítik előre a hazai áramellátás jövőbeli szerkezetét, Molnár László elmondta:

az energia-önellátás megteremtése érdekében a kabinet továbbra is jelentős szerepet szán a napelemeknek és a szélerőműveknek.

A szélerőművek hazai alkalmazásában ugyanakkor több nehézséget is lát:

  • Magyarország rendelkezik bizonyos szélenergia-potenciállal, ez azonban valószínűleg elmarad attól a szinttől, amely a tervekben szereplő beruházások gazdaságos megtérüléséhez szükséges lenne.
  • Emellett a szélenergia – a napenergiához hasonlóan – időjárásfüggő, így a termelés nem folyamatos.

Az ipari és a lakossági energiafelhasználás azonban nem tud ilyen mértékű ingadozásokhoz rugalmasan alkalmazkodni. Ezért a megújuló energiaforrások mellé olyan tartalék kapacitásokat is ki kell építeni, amelyek akkor is képesek biztosítani az áramellátást, amikor a napelemek vagy a szélerőművek nem termelnek elegendő energiát.

Molnár László szerint ez jelentősen növeli a rendszer költségeit, hiszen a tartalék erőművek fenntartását akkor is finanszírozni kell, amikor éppen nem működnek; a beruházásoknak akkor is vannak tőkeköltségei, ha az adott kapacitást átmenetileg nem használják ki. Meglátása szerint a megújuló energiaforrásokhoz szükséges háttérkapacitások fenntartása is hozzájárul ahhoz, hogy a teljes rendszer költségessé váljon.

Arra a kérdésre, hogy milyen kihívásokkal néz szembe jelenleg a magyar villamosenergia-rendszer, Molnár László úgy fogalmazott: szinte csak kihívások állnak előtte.

Emlékeztetett, hogy Magyarország nemrég csatlakozott a Picasso és a Mari rendszerekhez, amelyek az európai villamosenergia-rendszerek közötti együttműködést segítik. Ezek révén

elvileg könnyebbé válhat az energia importja és exportja,

akár távolabbi uniós tagállamok viszonylatában is. A gyakorlatban azonban számos kapacitáskorlát nehezíti az energia határokon átnyúló szállítását, nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is. Ha például Szlovákia átviteli kapacitása korlátozott, akkor a magyar fél sem tud több energiát továbbítani ezen az útvonalon. Molnár László szerint az új rendszerek némi segítséget jelentenek, de önmagukban nem oldják meg a problémákat.

További nehézséget okoz a nyári időszak, amikor napközben a naperőművek jelentős mennyiségű villamos energiát termelnek – folytatta.

A napenergia-felesleg egy részét a balkáni térség országai vehetik át, ahol a nyári, alacsonyabb folyóvízállás miatt visszaeshet a vízerőművek termelése.

Az így keletkező többletenergia egy része exportálható, másik részét azonban csak nagyon alacsony áron lehet értékesíteni. Napnyugta után viszont hirtelen visszaesik a napenergia-termelés, ezért más erőműveknek, elsősorban gázerőműveknek kell pótolniuk a kieső kapacitást. Ez költséges megoldás, így ezekben az időszakokban az áramtermelés ára jelentősen emelkedhet, és Magyarországnak gyakran importra is szüksége van. Mindez jelentős árkilengéseket okoz a hazai villamosenergia-rendszerben, amelyeket kezelni kell.

A probléma enyhítésében az akkumulátoros energiatárolók, illetve az úgynevezett kolokált erőművek is szerepet kaphatnak. Utóbbiak esetében a naperőművek mellett akkumulátoros tárolókapacitást is kiépítenek, így a napközben megtermelt energia egy része később, a termelés visszaesésekor is felhasználható. Molnár László elmondása alapján viszont a magyarországi akkumulátoros tárolókapacitás jelenleg mintegy 1–1,7 gigawatt között lehet, miközben piaci becslések alapján legalább 3, de akár 4 gigawattra is szükség lehet ahhoz, hogy a hálózat megfelelően működjön.

Az akkumulátoros beruházások amúgy a rendszer szereplői számára gazdaságilag is megtérülhetnek

– tette hozzá.

Bár a tárolóból felhasznált energia drágább lehet a közvetlen napenergia-termelésnél, még mindig olcsóbb lehet, mint az importból beszerzett villamosenergia. Ez hozzájárulhat az áramárak mérsékléséhez, a szükséges kapacitások kiépítése azonban jelentős tőkét igényel. A beruházások megvalósításához ezért kiszámítható piaci környezetre van szükség, a befektetőknek látniuk kell, hogy a létrehozott tárolókapacitások iránt lesz kereslet, és a szolgáltatásaikért megfelelő bevételhez juthatnak – tette hozzá a kutató.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: hiába a sok napelem, az áram ára és az ellátásbiztonság továbbra is kérdés

energetika

paksi atomerőmű

gki

napenergia

villamosenergia

molnár lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: hiába a sok napelem, az áram ára és az ellátásbiztonság továbbra is kérdés

Szakértő: hiába a sok napelem, az áram ára és az ellátásbiztonság továbbra is kérdés

A magyarországi villamosenergia-rendszer kihívásairól és kilátásairól készített elemzést a GKI Gazdaságkutató Zrt., amelyből kiderül: a legnagyobb kockázatot Paks I üzemideje és Paks II befejezésének folyamatos csúszása jelenti, miközben a megújulóknál a napenergia túlsúlya önmagában növeli a termelés ingadozását. Az InfoRádió Molnár László vezető kutatót kérdezte.
Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Az európai vállalkozásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy tisztességes feltételek mellett versenyezzenek – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben csütörtökön.
 

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem csitul a csörte: Trump szerint sokkal keményebb dió Zelenszkij, mint Putyin

Nem csitul a csörte: Trump szerint sokkal keményebb dió Zelenszkij, mint Putyin

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehezebb tárgyalópartner, mint orosz hivatali kollégája, és mostanra az ukrajnai háború lezárásának akadályává vált.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2026 november: itt a hivatalos novemberi nyugdíj utalási dátum - Kisebb összeg érkezhet a vártnál?

Nyugdíj utalás 2026 november: itt a hivatalos novemberi nyugdíj utalási dátum - Kisebb összeg érkezhet a vártnál?

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

BBC
Business Sport Travel Science
Three children and teacher killed in US primary school shooting

Three children and teacher killed in US primary school shooting

The suspect was shot dead by a community member who followed him into the Oregon school, police said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 04:36
Sokakat érintő, fontos változást javasol az adóhatóság
2026. október 15. 21:29
Londoni elemzők kiálltak a magyar euró dátumával
×
×