Fidesz: a Tisza duplájára emeli 138 ezer katás adóját

A Fidesz közleményében azt írta: az eddigi katások duplán adóznak, miközben a magasabb keresetűek számára komoly lehetőség nyílik, hogy még többet keressenek.

„Duplájára emeli a Tisza-kormány 138 ezer katás adóját, miközben a magasabb keresetűeknek több pénz maradhat a zsebében”

– hangsúlyozták.

„Annak a fodrásznak, műkörmösnek, masszőrnek vagy taxisnak, aki eddig 50 ezer forintot fizetett, most a dupláját, 100 ezret kell adóznia, miközben egy bruttó 3 milliót kereső cégvezetőnek, aki a bevételét ezután a kata szerinti adózásba tudja kivinni, havonta 263 ezer forinttal több marad a zsebében” – fogalmazott az ellenzéki párt.

Úgy fogalmaztak: a Tisza-kormány „megadja a kegyelemdöfést” az eddigi kata szerinti adózásnak, végleg elveszi az alacsony, könnyített adót azoktól, akik még e szerint fizettek, és lényegében létrehoz egy kétszer olyan magas adófizetési kötelezettséggel járó adónemet, amely elsősorban a magas keresetűeknek kedvez.

„A Fidesz semmilyen új adót és semmilyen adóemelést nem támogat, mert a magyar emberek megélhetését rontja és a munkahelyek megszűnését eredményezi” – írták.

A kormány kedden döntött a kata kibővítéséről. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint újrafogalmazza a legkisebb vállalkozók közteherviselésére vonatkozó szabályokat: a tételes adózást 2027. január 1-jétől a főfoglalkozású egyéni vállalkozók mellett a nem főfoglalkozású egyéni vállalkozók is választhatják. Így például a nyugdíjasok és a diákok újra lehetnek adóalanyok. Újra megnyílik annak lehetősége, hogy az adózási módot választók kifizetők részére is bocsáthassanak ki számlát. Továbbra sem lehet azonban az adózási módot munkaviszony kiváltására használni, ezt szankció jellegű szabályok akadályozzák meg a tervezet szerint.