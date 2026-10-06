Fidesz a katáról és a vagyonadóról: Magyarországnak nem adóemelésre, hanem adócsökkentésre van szüksége

Az ellenzéki párt közleményében azt írta: „a Tisza-kormány pénzt akar beszedni az emberektől, mert hat hónap semmittevéssel falnak vezette a magyar gazdagságot, és most itt a baj.”

„Magyarországnak nem adóemelésre, hanem adócsökkentésre van szüksége" – írták, hozzátéve, hogy minden adóemelés munkahelyek megszűnését kockáztatja, minden adócsökkentés új munkahelyeket hoz létre. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, mert nem kockáztatni, hanem megvédeni kell a magyar emberek munkahelyeit – áll a közleményben.

Magyar Péter miniszterelnök kedden a Facebookon jelentette be, hogy a kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a kata-adózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről.