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Singapore Prime Minister Lawrence Wong speaks during a joint press conference following the 5th Thailand-Singapore Leaders Retreat in Bangkok, Thailand, on September 2, 2026. (Photo by Thomas De Cian/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Thomas De Cian/NurPhoto via Getty Images

Szédítő: ennyivel kereshet többet Szingapúr vezetője a magyar kormányfőnél

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Tovább nőhet a világ legjobban fizetett választott politikai vezetője, Szingapúr miniszterelnöke és más országok vezetői közötti jövedelmi különbség. Lawrence Wong bejelentette, hogy 15 év után először emelik a miniszteri fizetéseket.

A módosítás után Wong éves javadalmazási csomagja 2,2 millió szingapúri dollárról 3,6 millióra, vagyis mintegy 890 millió forintra nő – írja a CNBC nyomán a hvg.hu. Az összeg fix és változó elemekből áll. Wong ugyanakkor vállalta, hogy ha továbbra is miniszterelnök marad, az emelésből származó teljes többletet öt éven át jótékony célokra ajánlja fel.

A politikusi fizetések nemzetközi összehasonlítása nem egyszerű, mivel egyes országokban a bónuszokat és egyéb juttatásokat is beleszámítják a hivatalos javadalmazásba, máshol viszont nem. A második legjobban fizetett választott politikai vezetőnek általában a svájci elnököt tartják, aki több mint félmillió svájci frankot keres évente. Wong új fizetése ennek csaknem négyszerese, és az amerikai elnök 400 ezer dolláros éves illetményének is mintegy hétszerese lesz.

A 3,6 millió szingapúri dolláros csomag önmagában is meghaladja az Egyesült Államok, Svájc, Ausztrália, Kanada, Dél-Korea és Új-Zéland vezetőinek törvényben meghatározott éves fizetését együttvéve.

Magyarországon a miniszterelnök havi bruttó 2,5 millió forintot kap, emellett megilleti a képviselői alapdíj, amely jelenleg 1,3 millió forint. Így a miniszterelnök havi 3,8 millió, éves szinten 45,6 millió forintot keres. Ez nagyjából a huszada a világ legjobban fizetett miniszterelnökének új javadalmazásának – emlékeztet a magyar híroldal.

Szingapúrban a politikusi fizetéseket amúgy a versenyszféra kereseteihez igazítják. A belépő szintű miniszteri kategória, az úgynevezett MR4-es fokozat alapját a legmagasabb keresetű ezer szingapúri állampolgár mediánjövedelme adja. Ebből 40 százalékot levonnak, hogy figyelembe vegyék a közszolgálat sajátos értékeit és szempontjait.

Az így meghatározott referenciaösszeg jelenleg 1,1 millió szingapúri dollár, ezt emelik 1,8 millióra. A miniszterelnök az MR4-es szint kétszeresét kapja. A béremelést nem egy összegben vezetik be: fokozatosan állnak át az új rendszerre, az egyes vezetők munkájának értékeléséhez és jelenlegi fizetéséhez igazodva.

A városállam szerint a versenyképes fizetések révén olyan tehetséges és rátermett jelölteket is meg tudnak nyerni a közszolgálatnak, akik egyébként az üzleti vagy pénzügyi szektorban, illetve más, kiemelkedően jól fizető területeken helyezkednének el – olvasható egyebek mellett.

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Kezdőlap    Gazdaság    Szédítő: ennyivel kereshet többet Szingapúr vezetője a magyar kormányfőnél

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