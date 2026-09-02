Komoly pofont mért az augusztus a lakások iránti keresletre

Augusztusban több mint 40 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten és 15 százalékkal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma – közölte az ingatlan.com.

A legnagyobb éves visszaesést Budapesten (44 százalék) és a megyeszékhelyeken (43 százalék) mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31 százalékos volt.

Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte: a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult Otthon Start Program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást.

Júliushoz képest 4,8 százalékkal mérséklődött a kereslet országos szinten: a lakások iránti érdeklődés 5,9 százalékkal, a házak iránti 4 százalékkal csökkent.

Budapesten 5 százalékkal csökkent a kereslet havi szinten, míg néhány vármegyében élénkülés látszik: Békésben 8, Zalában és Tolnában 7, Jász-Nagykun-Szolnokban 5, Veszprémben pedig 3 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett eladó lakóingatlanokra.

Az ingatlan.com adatai szerint augusztusban országosan 10 százalékkal kevesebb új eladó lakóingatlant hirdettek meg, mint júliusban, éves összevetésben pedig 15 százalékkal csökkent az új kínálat. Budapesten havi szinten 14, éves szinten 16 százalékkal esett a friss hirdetések száma. Vasban 24, Veszprém vármegyében 22, Baranyában pedig 19 százalékos volt a havi visszaesés.

Kivételt jelentett Győr-Moson-Sopron, ahol 5,4, valamint Nógrád, ahol 0,3 százalékkal nőtt az új kínálat júliushoz képest. Éves alapon Komárom-Esztergomban 5 százalékkal több új ingatlan került piacra.

A friss kínálat csökkenése ellenére a teljes választék 12 százalékkal, 148 ezerre bővült éves szinten, ami arra utal, hogy egyre több ingatlan ragad bent a piacon

– mondta Balogh László. Az ingatlan.com szerint az adatok a tavalyi rendkívüli időszak utáni normalizálódást jelzik. Az augusztusi keresletcsökkenésben az Otthon Start tavalyi bejelentése miatt magas bázis és a nyári szezonális visszafogottság egyaránt szerepet játszott, így az őszi adatok mutathatják meg, milyen keresleti szint bizonyul tartósnak a lakáspiacon.