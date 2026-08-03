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A World Oil olajfinomító Los Angelesben 2026. március 23-án. Az Irán elleni amerikai-izraeli háború a kõolaj árának jelentõs emelkedését okozta a világ tõzsdéin.
Nyitókép: MTI/EPA/Chris Torres

Egy mondat után óriási fordulat az olajpiacon

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ELŐZMÉNYEK

Jelentősen csökkent hétfőn a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán elleni tervezett katonai csapást, és újabb tárgyalásokra ad lehetőséget Teheránnal.

A piac kedvezően fogadta a diplomáciai rendezés esélyének növekedését, ugyanakkor az ázsiai részvénypiacokon ennek ellenére többnyire gyenge volt a hangulat.

Donald Trump vasárnap közölte, hogy felfüggeszti a katonai műveletet, mert hétfőn újabb tárgyalások kezdődnek Iránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a teheráni nukleáris program körüli vita rendezése.

Az októberi szállítású Brent nyersolaj hordónkénti ára a folyamatos globális kereskedésben 83-84 dollár közelébe esett, ami 5-7 százalékos napi visszaesést jelentett.

Az olajpiac júliusban még több mint 20 százalékos emelkedést mutatott az Egyesült Államok és Irán közötti katonai feszültség, valamint a Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger térségében jelentkező ellátási kockázatok miatt.

A hétfői árcsökkenés közvetlen oka az volt, hogy a befektetők ismét a diplomáciai megoldás lehetőségét kezdték beárazni. Emellett az OPEC+ termelői csoport a hétvégén jóváhagyta a kitermelési kvóták újabb, mérsékelt emelését, ami szintén enyhítette a kínálati aggodalmakat.

Az S&P 500 és a Nasdaq határidős indexei hétfőn emelkedtek, az európai tőzsdei határidős jegyzések szintén erősödtek. Az ázsiai piacokon azonban folytatódott az eladói nyomás: a tokiói Nikkei 225 index közel 2 százalékkal, a dél-koreai Kospi több mint 4 százalékkal gyengült, miközben a Hongkongi Hang Seng index alig változott, a sanghaji és sencseni vezető részvényeket tömörítő CSI 300 index pedig mintegy 0,8 százalékkal esett.

Piaci elemzők szerint az ázsiai részvénypiacokat elsősorban továbbra is a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok értékeltségével és a jelentős beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak terhelik, így az olajár esése önmagában nem volt elegendő a befektetői hangulat javításához.

Hétfőn a devizapiacokon is jelentős mozgások voltak. A japán jen erősödött, miután Tokió és Washington megerősítette, hogy összehangolt devizapiaci beavatkozással támogatták a japán fizetőeszközt. A japán pénzügyminisztérium jelezte, hogy szükség esetén további lépésekre is készen áll. Az olajárak csökkenése közben mérsékelte az amerikai államkötvényhozamokat is.

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Kezdőlap    Gazdaság    Egy mondat után óriási fordulat az olajpiacon

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